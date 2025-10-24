Lula se retrata após dizer que traficantes são vítimas dos usuários: “Fala mal colocada”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se retratou nesta sexta-feira (24/10) sobre a fala em que referiu a traficantes de drogas como “vítimas dos usuários”. Segundo o petista, foi uma “frase mal colocada”.

Em postagem nas redes sociais, o chefe do Executivo também reforçou que é contra o crime organizado e citou ações de seu governo que miram as organizações criminosas, como a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública enviada ao Congresso.

“Fiz uma frase mal colocada nesta quinta (23) e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado”, publicou o chefe do Executivo.

“Mais importante do que as palavras são as ações que o meu governo vem realizando, como é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado”, acrescentou.

Durante coletiva de imprensa hoje em Jacarta, Indonésia, o líder brasileiro disparou críticas contra as ações dos Estados Unidos contra narcotraficantes na costa da Venezuela, argumentando que são os países da América do Sul que têm a responsabilidade de combater o crime em seus territórios.

“Toda vez que a gente fala em combater o tráfico de drogas, provavelmente seria mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Você tem gente que vende porque tem gente que compra, e tem gente que compra porque tem gente que vende”, disse Lula.

Munição para bolsonaristas

A fala virou munição para parlamentares da oposição nas redes sociais, que criticam as ações do governo federal no combate às organizações criminosas.

“Lula acaba de anunciar que traficantes são vítimas dos usuários. No ritmo que vai, daqui a pouco o PCC vira ONG”, escreveu o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), compartilhando trecho da entrevista coletiva.

Já o líder da oposição na Câmara, deputado Zucco (PL-RS), acusou o presidente de ser conivente com o tráfico de drogas em sua fala.

“Sério Lula? Passando pano para traficantes? Vergonhoso! Inaceitável!”, comentou Zucco em vídeo. “Lula diz que traficantes são vítimas dos usuários. Mas vítima mesmo é o Brasil – refém de um governo incompetente e vergonhoso”, escreveu ainda, na legenda.