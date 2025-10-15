15/10/2025
Universo POP
Confusão generalizada em “A Fazenda 17”: ameaças, suposta traição e bronca de Galisteu marcam formação da Roça
Virginia Fonseca vai para after com mãe de Vini Jr.: “Inimiga do fim”
Zé Felipe e Ana Castela exibem anéis “iguais” e fãs apontam possível pedido de namoro
Vídeo: Zezé Di Camargo ergue camiseta por “anistia já” a presos do 8 de Janeiro durante show
Virginia vence liminar contra perfis com IA, mas relata “gambiarra” de haters e novos ataques com Vini Jr.
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta
“Menino ‘adotado’” por Poliana e Leonardo fala pela 1ª vez e dá sua versão: “Minha mãe sabia”
Horóscopo do dia: o que os astros revelam para esta quarta-feira
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda

Lula se reúne com ministros do STF para discutir sucessor de Barroso

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-se-reune-com-ministros-do-stf-para-discutir-sucessor-de-barroso

O presidente Luiz inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na noite dessa terça-feira (15/10) para discutir o sucessor da cadeira de Barroso na Suprema Corte.

Segundo apuração da CNN, estavam presentes os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também estava na reunião.

Veja as fotos

Reprodução: YouTube/CanalGov
Lula falou sobre Carla Zambelli (PL/SP)Reprodução: YouTube/CanalGov
Reprodução: YouTube/CanalGov
Lula em entrevista à jornalistas na ONU antes de embarcar de volta para BrasíliaReprodução: YouTube/CanalGov
Reprodução: Agência Brasil
Lula apresenta novo slogan do governo em reunião com ministrosReprodução: Agência Brasil
Reprodução: Agência Brasil
Lula apresenta novo slogan do governo em reunião com ministrosReprodução: Agência Brasil
Reprodução: Agência Brasil
Lula apresenta novo slogan do governo em reunião com ministrosReprodução: Agência Brasil

Leia Também

O presidente não tem prazo para definir quem vai ocupar o cargo de Barroso. Há diversos nomes sendo ventilados, sendo o de Jorge Messias, o advogado-geral da União, o favorito.

Apesar disso, existe uma pressão, inclusive de Barroso, para que Lula indique uma mulher. Atualmente apenas uma mulher está entre os ministros do STF, Cármen Lúcia.

Ministro, não amigo

Nesta semana, Lula falou em uma coletiva de imprensa que procura um ministro e não um amigo para ocupar o cargo. “Não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco. Eu quero uma pessoa que seja antes de tudo uma pessoa gabaritada para ser ministro. Eu não quero um amigo. Eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira”, disse Lula.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost