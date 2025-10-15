Lula se reúne com ministros do STF para discutir sucessor de Barroso

O presidente Luiz inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na noite dessa terça-feira (15/10) para discutir o sucessor da cadeira de Barroso na Suprema Corte.

Segundo apuração da CNN, estavam presentes os ministros Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também estava na reunião.

O presidente não tem prazo para definir quem vai ocupar o cargo de Barroso. Há diversos nomes sendo ventilados, sendo o de Jorge Messias, o advogado-geral da União, o favorito.

Apesar disso, existe uma pressão, inclusive de Barroso, para que Lula indique uma mulher. Atualmente apenas uma mulher está entre os ministros do STF, Cármen Lúcia.

Ministro, não amigo

Nesta semana, Lula falou em uma coletiva de imprensa que procura um ministro e não um amigo para ocupar o cargo. “Não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco. Eu quero uma pessoa que seja antes de tudo uma pessoa gabaritada para ser ministro. Eu não quero um amigo. Eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira”, disse Lula.