lula-se-reuniu-com-cotado-ao-stf-antes-receber-ministros-no-alvorada

O presidente Lula se reuniu com um dos principais cotados para o STF na terça-feira (14/10), horas antes de receber ministros da Corte no Palácio da Alvorada para discutir a vaga.

A coluna apurou que, na tarde da terça, Lula despachou com o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, um dos favoritos para substituir Luís Roberto Barroso no STF.

A reunião com Messias não constou na agenda oficial de Lula, assim como também não consta na agenda o encontro do presidente com ministros do Supremo à noite no Alvorada.

Foram recebidos pelo presidente no Alvorada os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também participou.