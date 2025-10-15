lula-se-reuniu-com-cotado-ao-stf-antes-receber-ministros-no-alvorada

O presidente Lula se reuniu com um dos principais cotados para o STF na terça-feira (14/10), horas antes de receber ministros da Corte no Palácio da Alvorada para discutir a vaga.
A coluna apurou que, na tarde da terça, Lula despachou com o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, um dos favoritos para substituir Luís Roberto Barroso no STF.
A reunião com Messias não constou na agenda oficial de Lula, assim como também não consta na agenda o encontro do presidente com ministros do Supremo à noite no Alvorada.
Foram recebidos pelo presidente no Alvorada os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também participou.