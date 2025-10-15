15/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Lula se reuniu com cotado ao STF antes receber ministros no Alvorada

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lula-se-reuniu-com-cotado-ao-stf-antes-receber-ministros-no-alvorada

O presidente Lula se reuniu com um dos principais cotados para o STF na terça-feira (14/10), horas antes de receber ministros da Corte no Palácio da Alvorada para discutir a vaga.

A coluna apurou que, na tarde da terça, Lula despachou  com o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, um dos favoritos para substituir Luís Roberto Barroso no STF.

A reunião com Messias não constou na agenda oficial de Lula, assim como também não consta na agenda o encontro do presidente com ministros do Supremo à noite no Alvorada.

Leia também

Foram recebidos pelo presidente no Alvorada os ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também participou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost