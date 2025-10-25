Lula sobre aniversário: “Trump pode comer um pedacinho de bolo”

Kuala Lampur – Os presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) brincou, neste sábado (25/10), ao dizer que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia comer um pedaço do seu bolo de aniversário.

O petista completa 80 anos na segunda-feira (27/10), e está na Malásia para a 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). O republicano comparecerá ao mesmo evento.

“Eu acho que ele pode comer um pedacinho do bolo”, brincou Lula na chegada ao hotel em Kuala Lampur.

O petista, que desembarcou na capital da Malásia na quinta (24/10), não confirmou o encontro com Trump, mas teve um ato falho ao dizer que não sabe “onde vai ser” a agenda.

Ambos os governos não confirmam se marcaram a conversa, apesar de os presidentes terem expressado publicamente o desejo de dialogar pessoalmente no próximo domingo (26/10).

Mais cedo, ao embarcar para a Malásia, Trump confirmou a intenção de falar com Lula: “Eu acredito que vamos nos encontrar de novo, nos encontramos na [Assembleia Geral das] Nações Unidas, brevemente”, afirmou o republicano a jornalistas.

Questionado se poderia diminuir a tarifa geral de 50% imposta a produtos brasileiros, o presidente dos EUA indicou “sim”, mas sob “as circunstâncias corretas”.

Ao deixar o hotel para uma solenidade da Universidade da Malásia, Lula reagiu às declarações de Trump. “Eu espero que aconteça. Eu vim aqui com a disposição de que a gente possa encontrar uma solução. Mas tudo depende da conversa. Eu trabalho com otimismo mesmo de que a gente possa encontrar uma solução”, destacou o petista.

“Não tem exigência dele, e não tem exigência minha ainda. Eu vou colocar na mesa os problemas e tentar encontrar uma solução. Então, pode ficar certo que vai ter uma solução”, completou.