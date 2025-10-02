Lula sobre COP: “Mandei carta para Trump, Xi Jinping e até para Milei”

Durante entrega de obras em Belém (PA) nesta quinta-feira (2/10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que convidou os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump; da China, Xi Jinping; e da Argentina, Javier Milei, para participarem da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30). O petista disse ter enviado cartas aos referidos presidentes.

“Nós vamos ser orgulhosos para o mundo após essa COP. Vão ter certeza que o Brasil é soberano nas suas decisões. Até mandei uma carta para Trump, Xi Jinping e até para Milei, para estarem aqui. Não temos preconceito, venha quem quiser, para sermos exemplo mundial na defesa do clima”, afirmou Lula. A conferência ocorre em Belém no próximo mês.

A presença de Trump e Xi Jinping é considerada crucial, pois se trata dos chefes de Estado das duas maiores economias do mundo, e também os dois maiores emissores de CO2. A ausência poderia enfraquecer politicamente a COP30. Nesse sentido, o governo tem incentivado o setor de hotéis de Belém para acolher delegações e impedir cancelamentos de outros países.

Leia também

“Imagina se os hotéis fossem estatais… A gente ia sofrer pressão, fazer preço bem baixinho, e a imprensa que tá dizendo hoje que os hotéis são caros, que o governo não sabe administrar, que tem prejuízo… Estamos cuidando disso, queremos garantir ao mundo que ninguém vai dormir pior que a gente dorme em nenhum lugar do mundo”, disse Lula.

Ele continuou: “Para compensar o luxo de um quarto de hotel, terá o amor do povo do Pará nas ruas desta cidade, mostrando que tipo de gente nós somos. […] Para enfrentar o problema, dizemos que o povo faz com que suas casas virassem apartamento. Muita gente saindo para o gringo morar por uns dias. Fomos atrás de dois navios que cabem 4 mil pessoas”.

Preconceito

Em seu discurso, Lula comparou a COP30 à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. O petista afirmou que o Brasil é alvo de preconceito, até interno, quando tenta sediar eventos internacionais.

Sobre o evento futebolístico, Lula reclamou das denúncias de corrupção e citou que as contas foram escrutinadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). “Tomamos uma decisão e o Governo Federal deixou à disposição dos estados R$ 400 mi pelo BNDES. […] Mas o critério foi equivocado, porque não precisava ser 14, mas 12 ou 10 [estádios]”. E nós enfrentamos a maior campanha de preconceito da história deste país num evento internacional”.

Em seguida, o petista emendou: “Não tem noção do inferno do que foi aquela Copa, com denúncia de que tinha muita corrupção. Depois de quase destruir a Copa do Mundo, não houve nenhuma prova de corrupção em nenhum estádio de futebol deste país. Dito pelo TCU no seu relatório final”. As empresas ligadas às obras foram alvos da Lava Jato na ocasião.

Lula ainda demonstrou mágoa com a postura popular contra a então presidente, Dilma Rousseff. “Entretanto foi a Copa do Mundo mais nervosa, e o comportamento da torcida vaiando Dilma e dizendo palavrão foi a maior falta de respeito com uma presidente da República”.

Sobre as Olimpíadas do Rio, disse que foi um esforço competir contra outros países para garantir o evento. “A gente começou a mostrar o que é o Brasil. Foi o momento mais emocionante da minha vida. Nunca tinha passado. Mas cheio de preconceito, e eu não fui convidado sequer para a inauguração das Olimpíadas. É só ir ao Rio para ver as mudanças que houve”.