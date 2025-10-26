Lula sobre encontro com Trump na Malásia: “Dia muito feliz”

Kuala Lumpur – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou o encontro com o líder norte-americano, Donald Trump, neste domingo (26/10), como um “dia muito feliz”. A fala ocorreu logo após a reunião com o presidente dos EUA, durante encontro com empresários na Malásia.

“Nós conseguimos fazer uma reunião, que parecia impossível no Brasil e nos Estados Unidos, aqui na Malásia”, destacou Lula.

Os chefes de Estado se encontraram na capital da Malásia na tarde deste domingo (26/10), madrugada no Brasil. O encontro durou cerca de uma hora e marcou o início da reaproximação entre os países e o pontapé para negociação sobre o tarifaço imposto por Washington a produtos brasileiros.

Durante a janela para perguntas da imprensa, Trump disse que seria possível acordar a redução de algumas das tarifas já a partir desta primeira conversa. “Acho que vamos conseguir fazer alguns acordos muito bons que estamos discutindo, e eu acho que vamos acabar tendo um relacionamento muito bom”, afirmou.

Lula disse que não há motivo para os dois não resolverem suas divergências e que não há motivos para desavenças com os EUA. O presidente também pediu que o momento com a imprensa fosse encerrado, para que pudesse iniciar logo as discussões com Trump. O petista, num momento de descontração, apontou que a agenda de assuntos a serem discutidos era extensa, e que trouxe os assuntos listados em escritos e em inglês.

﻿

Lula e Trump estão na Malásia para participar da 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Tanto Brasil quanto Estados Unidos são convidados do bloco econômico, e encontraram no país uma espécie de “terreno neutro” para conversar.