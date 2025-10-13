Lula sobre indicação ao STF: “Não quero um amigo, quero um ministro”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (13/10) em coletiva a jornalistas que não quer um “amigo”, mas um ministro para ocupar a cadeira de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado anunciou sua aposentadoria na semana passada.
“Não sei se mulher ou homem, não sei se preto ou branco. Eu quero uma pessoa que seja antes de tudo uma pessoa gabaritada para ser ministro. Eu não quero um amigo. Eu quero um ministro da Suprema Corte que terá como função específica cumprir a Constituição brasileira”, disse Lula.
Lula não tem prazo para fazer a indicação, que ainda precisará passar por sabatinas na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário do Senado Federal.
O favorito ao cargo é o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, mas também são cotados o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas e o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho.