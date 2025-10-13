Lula sobre indicação ao STF: “Quero pessoa gabaritada, não um amigo”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta segunda-feira (13/10) que quer uma pessoa “gabaritada” para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), não um “amigo”. Segundo o petista, ele se reunirá com o alto escalão do governo para decidir quem será o indicado para ser sabatinado pelo Senado.

“Agora, eu vou pensar em quem indicar e como indicar. Eu quero uma pessoa, não sei se mulher ou homem, não sei se preta ou branca, eu quero uma pessoa que seja gabaritada para ser ministro da Suprema Corte. Eu não quero um amigo. Eu quero um ministro que terá uma função específica, que é de cumprir a Constituição brasileira”, explicou a jornalistas após evento na Itália.

“Quando eu chegar ao Brasil, vou conversar com muita gente do meu governo, e vou tomar uma decisão e anunciar quem eu vou mandar para ser sabatinado pelo Senado”, completou.

Com a saída de Luís Roberto Barroso do STF, o chefe do Executivo terá de fazer uma indicação para ocupar a cadeira. Esta será a terceira de Lula ao Supremo só no terceiro mandato.

O magistrado anunciou a saída da Corte na quinta-feira (9/10). Barroso comunicou a saída do cargo de ministro em sessão do plenário do STF, após julgamentos de ações trabalhistas.

“Por 12 anos, ocupei o cargo de ministro do STF, sendo presidente nos últimos dois anos. Foram tempos de imensa dedicação à causa da justiça e da democracia. A vida me proporcionou a bênção de servir ao país”, escreveu em carta de despedida lida no plenário.