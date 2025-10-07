Lula vai à Bahia inaugurar fábrica de montadora de veículos chinesa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai a Camaçari, na Bahia, nesta quinta-feira (9/10), para participar da inauguração da fábrica da montadora de veículos chinesa BYD. A visita foi confirmada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, em uma rede social.

“É o início de uma nova fase — o processo de contratação de trabalhadores e o início da produção, que vem sendo realizado em etapas. Já são 1,5 mil pessoas empregadas e, até o fim do próximo ano, chegaremos ao número previsto de 20 mil trabalhadores diretos e indiretos, atuando na fabricação de autopeças e em serviços em Camaçari”, informou o ministro.

Segundo o titular da Casa Civil, a instalação da montadora na região vai impulsionar a economia e o desenvolvimento tecnológico do estado. Ele citou o fechamento, em janeiro de 2021, da fábrica da Ford, em Camaçari. A medida resultou a demissão de trabalhadores e impactou o comércio local.

Leia também

“Ficamos tristes com a saída da Ford, mas trabalhamos duro — e hoje a Bahia abriga a principal montadora de carros elétricos e híbridos do mundo”, acrescentou Rui.

“Em todo o Brasil, já são R$ 130 bilhões em investimentos em montadoras que se instalam e ampliam suas operações em diversos estados. A chegada da BYD ao país sacudiu o mercado automobilístico e impulsiona uma transformação: moderniza a frota, gera mais empregos, estimula a inovação e amplia a demanda por profissionais qualificados”, completou.