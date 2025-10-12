Lula vai a Roma para discussões sobre combate à fome e pobreza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca para Roma, na Itália, neste fim de semana para participar de eventos relacionados à segurança alimentar e ao combate à fome.

Após retornar da Assembleia Geral das Nações Unidas, o petista retoma a agenda internacional marcando presença na abertura do Fórum Internacional da Alimentação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que ocorre nesta segunda-feira (13/10).

Em julho, o diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, convidou o petista para participar do evento na ocasião em que os dois conversaram sobre a saída do Brasil do Mapa da Fome. A expectativa é que ocorra uma reunião bilateral durante a passagem do chefe do Executivo brasileiro por Roma.

Outra agenda prevista é a reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa lançada pelo governo Lula durante a presidência do G20, no ano passado. O colegiado é presidido pelo ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias.

De acordo com o ministro Saulo Arantes Ceolin, assessor da Secretaria-Geral para Temas de Segurança Alimentar e Nutricional do Itamaraty, a Aliança está próxima de alcançar 200 membros. Novos integrantes deverão ser anunciados durante a reunião. Por fim, é esperada a presença do presidente na inauguração do escritório do secretariado da Aliança Global.

Combate à fome

Lula viaja para Roma neste fim de semana, acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva, e ministros.

Presidente vai participar das celebrações dos 80 anos da FAO, agência da ONU especializada em segurança alimentar, combate à fome e à miséria.

O tema é uma das principais bandeiras de Lula. A retirada do Brasil do Mapa da Fome foi uma promessa de campanha, que se concretizou em julho.

De acordo com dados da FAO, o Brasil ficou abaixo do limite de 2,5% da população em risco de subnutrição ou de insegurança alimentar.

Foi a segunda vez que o país deixa o Mapa da Fome. A primeira ocorreu em 2014, mas o país voltou a integrar o índice em 2018.

Aliança Global contra a Fome

A Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza foi um dos principais legados da presidência brasileira à frente do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo.

A iniciativa é formada por países, fundações filantrópicas, ONGs, universidades, bancos mundiais e outras entidades. O objetivo é promover ações conjuntas para superar a pobreza e a desigualdade.

A Reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza que será realizada na segunda, é liderada pelo Brasil e a Espanha, e buscará avaliar os resultados do projeto desde a sua criação.

Um dos temas em discussão será o avanço dos planos nacionais de combate à fome em países como Etiópia, Quênia, Haiti, Ruanda e Zâmbia.

Brasil reduz insegurança alimentar

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nessa sexta-feira (10/10), apontam que 2 milhões de lares brasileiros saíram da insegurança alimentar em 2024.

O número de domicílios com integrantes com algum grau de insegurança alimentar caiu para 18,9 milhões, uma queda de 2,2 milhões de lares nessa condição entre 2023 para 2024.

A proporção de domicílios com algum grau de insegurança alimentar recuou de 27,6% para 24,2% no mesmo período. Isso significa que quase um em cada quatro domicílios ainda está em insegurança alimentar.