Lula vai se reunir com Rui Costa nesta 4ª para debater situação do Rio

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, vai se reunir com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na manhã desta quarta-feira (29/10) para debater a situação da segurança pública no estado, depois da megaoperação contra facções, que deixou mais de 60 mortos no Rio de Janeiro.

Lula retornou da viagem à Ásia na noite desta terça-feira (28/10). O vice-presidente Geraldo Alckmin estava exercendo a presidência da República durante a última semana.

Também nesta quarta, o chefe da Casa Civil, junto com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski e o diretor-executivo da Polícia Federal, William Murad, devem se reunir com o governador do Rio, Cláudio Castro (PL).

Divergência sobre local de reunião

Em nota, o governo federal afirmou que Rui solicitou ao governador a realização de uma reunião de emergência na capital fluminense. Porém, o Metrópoles mostrou, na coluna Igor Gadelha, que os ministros e o chefe do Executivo estadual estão divergindo sobre onde realizar o encontro.

Na conversa entre o ministro da Casa Civil e o governador, Rui disse que os membros do governo federal estavam dispostos a viajar ao Rio na quarta para se reunir com Castro. Ele, porém, disse preferir que a reunião ocorra em Brasília.

Os ministros de Lula, contudo, discordam e dizem que a reunião deve acontecer no Rio. O discurso é de que não seria correto Castro se ausentar do estado em um momento de crise como o atual.

Reunião de emergência

Na tarde desta terça, Alckmin convocou uma reunião de emergência para conter a crise oriunda da operação, que já é a mais letal da história do estado.

Participaram do encontro, além de Alckmin e Rui Costa, os ministros das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, além do secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Manoel Carlos.