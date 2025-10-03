03/10/2025
Lula volta a reclamar da taxa de juros: “Cuidar para que baixe”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a reclamar da alta na taxa básica de juros do país, a Selic. Nesta sexta-feira (3/10), o petista ressaltou índices positivos da economia e defendeu que é necessário “cuidar” para reduzir a taxa.

“É a maior massa salarial, a maior renda do trabalhador nesse país, a inflação está em 5%, com viés de cair cada vez mais. Temos um problema que é a taxa de juros, que está alta, e nós vamos ter que cuidar para que ela baixe um pouco mais“, afirmou o presidente em entrevista à TV Liberal.

Em 17 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decidiu manter a taxa de juros em 15% ao ano. Pela segunda vez seguida, o colegiado votou pela permanência da Selic no mesmo patamar.

A próxima reunião do Copom deve ocorrer nos dias 4 e 5 de novembro, e a expectativa é pela manutenção da taxa.

Lula defendeu que a redução da Selic vai impulsionar o crescimento do país. “A gente precisa ter consciência de que inflação baixa e juro baixo significa crescimento, geração de emprego e melhoria da qualidade de vida povo brasileiro, e disso eu não abro mão”, destacou.

