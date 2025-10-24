Lula volta atrás após fala sobre traficantes e usuários de drogas: “Frase mal colocada”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu, nesta sexta-feira (24/10), ter se expressado de forma equivocada ao comentar sobre o tráfico de drogas durante uma entrevista coletiva de uma agenda em Jacarta, na Indonésia. A declaração, em que ele afirmou que traficantes seriam “vítimas dos usuários”, gerou forte repercussão política e levou o chefe do Executivo a se retratar publicamente. “Fiz uma frase mal colocada nesta quinta e quero dizer que meu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado”, escreveu Lula em seu perfil no X.

O chefe do Executivo acrescentou que “mais importante do que as palavras são as ações”, destacando operações recentes de segurança conduzidas por seu governo. “[…] é o caso da maior operação da história contra o crime organizado, o encaminhamento ao Congresso da PEC da Segurança Pública e os recordes na apreensão de drogas no país. Continuaremos firmes no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado”, afirmou o presidente.

As críticas começaram após Lula comentar, na quinta-feira (23/10), sobre as estratégias de combate às drogas adotadas por diferentes países. Durante a coletiva, ele afirmou que o enfrentamento ao problema poderia ser mais efetivo ao “combater viciados”. Em seguida, disse que “os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são vítimas dos usuários também”.

A fala repercutiu negativamente entre aliados e opositores. Nas redes sociais, políticos de direita ironizaram o comentário. O senador Ciro Nogueira (PP/PI) afirmou que “vítima é o povo brasileiro”, enquanto o deputado Nikolas Ferreira (PL/MG) ironizou que “no ritmo que vai, daqui há pouco o PCC vira ONG”.

A Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) declarou que Lula quis apenas reforçar a relação de dependência entre consumo e tráfico, mas reconheceu que a frase foi mal formulada. A fala ocorreu em resposta a uma pergunta sobre ações do governo Donald Trump contra embarcações de narcotraficantes no Caribe.

Durante a entrevista, Lula também criticou as operações militares norte-americanas em território estrangeiro, afirmando que “se a moda pega, cada um acha que pode invadir o território do outro para fazer o que quer”, indagando os jornalistas quanto à questão de respeitar a soberania dos países. O presidente deve se encontrar com Trump no próximo domingo (26/10), na Malásia, durante reunião da Cúpula da ASEAN, onde o tema pode voltar a ser discutido.

Apesar da controvérsia, o episódio ocorre no mesmo dia em que uma pesquisa da Atlas/Bloomberg mostrou alta na popularidade de Lula, que atingiu seu melhor índice de aprovação desde o início de 2024.