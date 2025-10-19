lutas-emocionantes-agitam-o-centro-oeste-fight,-veja-resultados

Brasília foi palco, neste sábado (18/10), da 18ª edição do Centro-Oeste Fight (COF). A competição que contou com 19 lutas emocionantes foi realizada no Ginásio da AABB e teve quatro disputas de cinturão. Os grandes vencedores da noite foram Edgard Massarano jiu-jítsu, e Marcos Átila Megatron, Jeovanny Oliveira e Vinícius Gigantinho no MMA.
O COF teve transmissão do Metrópoles, através do canal do YouTube. A programação contou com lutar de jiu-jítsu, K1 (mistura de kickboxing, muay thai, karatê e taekwondo) e MMA.
Confira como foram todas as lutas do evento:
Abrindo as disputas dos cinturões, no jiu-jitsu até 100kg, Edgard Massara derrotou Luiz Pedra após decisão dos juízes. Os dois fizeram uma luta muito equilibrada ao longo dos dois rounds, e a luta acabou definida nos detalhes.
Já no MMA, a primeira disputa foi entre Denis Diniz e Átila Marcos Megatron na categoria até 84kg. E a disputa demorou poucos segundos. Após Denis tentar uma queda, Megatron acertou um triângulo e finalizou seu oponente, ficando com a vitória.
No segundo embate, Josiel e Jeovanny começaram a luta trocando golpes de mão e chutes, fazendo um primeiro round equilibrado. No final do primeiro round, Jeovanny conseguiu montar em seu oponente e desferiu uma série de socos, mas a luta seguiu para o segundo round.
A luta voltou e Josiel acertou bons golpes em Jeovanny, que preferiu levar a luta para o chão. E a estratégia deu certo. Com uma guilhotina, Jeovanny conseguiu uma finalização desmaiando seu oponente e ficando com o título entre os peso-galo.
Na última luta, Felipe Oliveira encarou Vinícius Gigantinho. Logo no início da luta, Gigantinho jogou o duelo para baixo e com menos de um minuto conseguiu a finalização.
Confira os resultados da noite:
- Higor Ferreira x Erick Ryan (Jiu-Jitsu – 77 kg) – vitória de Erick Ryan
- João Pedro x Risomar Ferreira (Jiu-Jitsu – 75 kg) – vitória de João Pedro
- Rafael Oliveira x Kayo Pancho (Jiu-Jitsu – 100 kg) – vitória de Rafael Oliveira
- Amanda Leal x Rayline Martins (Jiu-Jitsu – 60 kg) – vitória de Rayline Martin
- Lucas Gabriel x João Pedro (Amador – 51 kg) – vitória de Lucas Gabriel
- Aldemir Felipe x Luiz Ailton (Amador – 67 kg) – vitória de Luiz Ailton
- Miguel Gomes x David Souza (Amador – 67 kg) – vitória de Miguel Gomes
- Max Artur x Basílio Lima (Amador – 67 kg) – vitória de Max Artur
- Guilherme Rodrigues x Matheus Pé Grande (Amador – 70 kg) – vitória de Matheus Pé Grande
- Analice Freitas x Janaína Fonseca (MMA – 52 kg) – vitória de Janaína Fonseca
- Thiago Magalhães x Pedro Príncipe (MMA – 76 kg) – vitória de Pedro Príncipe
- Enzo Gabriel x Guilherme Santos (MMA – 61 kg) – vitória de Enzo Gabriel
- Jorge Fábio x Douglas Ferreira (MMA – 66 kg) – vitória de Jorge Fábio
- Thiago Miguel x Felipe Chaves (MMA – 94 kg) – vitória de Felipe Chaves
- Luiz Pedra x Edgar Massara (Jiu-Jitsu – 100 kg) – vitória de Edgard Massara
- Bruce Alexander x Daniel Madruga (MMA – 77 kg) – vitória de
- Denis Diniz x Marcos Átila Megatron (MMA – 84 kg – disputa de cinturão) – vitória de Marcos Átila Megatron
- Josiel Souza x Jeovanny Oliveira (MMA Peso Galo – 61,5 kg – disputa de cinturão) – vitória de Jeovanny Oliveira
- Felipe Santos x Vinícius Gigantinho (MMA Peso Pesado – 120 kg – disputa de cinturão) – vitória de