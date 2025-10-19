lutas-emocionantes-agitam-o-centro-oeste-fight,-veja-resultados

Brasília foi palco, neste sábado (18/10), da 18ª edição do Centro-Oeste Fight (COF). A competição que contou com 19 lutas emocionantes foi realizada no Ginásio da AABB e teve quatro disputas de cinturão. Os grandes vencedores da noite foram Edgard Massarano jiu-jítsu, e Marcos Átila Megatron, Jeovanny Oliveira e Vinícius Gigantinho no MMA.

O COF teve transmissão do Metrópoles, através do canal do YouTube. A programação contou com lutar de jiu-jítsu, K1 (mistura de kickboxing, muay thai, karatê e taekwondo) e MMA.

Confira como foram todas as lutas do evento:

Abrindo as disputas dos cinturões, no jiu-jitsu até 100kg, Edgard Massara derrotou Luiz Pedra após decisão dos juízes. Os dois fizeram uma luta muito equilibrada ao longo dos dois rounds, e a luta acabou definida nos detalhes.

Já no MMA, a primeira disputa foi entre Denis Diniz e Átila Marcos Megatron na categoria até 84kg. E a disputa demorou poucos segundos. Após Denis tentar uma queda, Megatron acertou um triângulo e finalizou seu oponente, ficando com a vitória.

No segundo embate, Josiel e Jeovanny começaram a luta trocando golpes de mão e chutes, fazendo um primeiro round equilibrado. No final do primeiro round, Jeovanny conseguiu montar em seu oponente e desferiu uma série de socos, mas a luta seguiu para o segundo round.

A luta voltou e Josiel acertou bons golpes em Jeovanny, que preferiu levar a luta para o chão. E a estratégia deu certo. Com uma guilhotina, Jeovanny conseguiu uma finalização desmaiando seu oponente e ficando com o título entre os peso-galo.

Na última luta, Felipe Oliveira encarou Vinícius Gigantinho. Logo no início da luta, Gigantinho jogou o duelo para baixo e com menos de um minuto conseguiu a finalização.

Confira os resultados da noite: