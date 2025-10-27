Luto: morre aos 99 anos, seu Chico Abílio, morador antigo do Rio Caeté

Um dos moradores mais antigos do Rio Caeté faleceu na manhã do último sábado (25). Trata-se do senhor Francisco Siqueira Barros, 99 anos, conhecido por amigos e familiares como “Chico Abílio”. Ele morava na comunidade Granja e era uma referência naquela região.

Segundo informações, a morte foi provocada por causas naturais.

O ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, que também é oriundo do rio Caeté, se solidarizou, via nota de pesar, com a família. “Seu Chico Abílio era o morador mais antigo do rio Caeté. Filho de uma das famílias mais tradicionais de Sena Madureira. O mesmo deixou um legado de muito trabalho. O reconhecemos como um dos filhos mais valiosos da nossa cidade, pelos relevantes serviços prestados ao município, principalmente na região do rio Caeté. O meu sentimento é que Deus possa confortar os corações de seus familiares e amigos neste momento de tristeza e dor”, salientou.

Seu Chico Abílio era pai do professor Lázaro e da professora Maria José que atuam na referida comunidade, ou seja, na granja.

O corpo do mesmo foi velado em sua própria residência, onde familiares e amigos compareceram para dar o último adeus. O sepultamento ocorreu no domingo (26).