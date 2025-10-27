27/10/2025
Universo POP
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha

Luto: morre aos 99 anos, seu Chico Abílio, morador antigo do Rio Caeté

Segundo informações, a morte foi provocada por causas naturais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um dos moradores mais antigos do Rio Caeté faleceu na manhã do último sábado (25). Trata-se do senhor Francisco Siqueira Barros, 99 anos, conhecido por amigos e familiares como “Chico Abílio”. Ele morava na comunidade Granja e era uma referência naquela região.

Seu Chico Abílio era pai do professor Lázaro e da professora Maria José que atuam na referida comunidade | Foto: Reprodução

Segundo informações, a morte foi provocada por causas naturais.

O ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, que também é oriundo do rio Caeté, se solidarizou, via nota de pesar, com a família. “Seu Chico Abílio era o morador mais antigo do rio Caeté. Filho de uma das famílias mais tradicionais de Sena Madureira. O mesmo deixou um legado de muito trabalho. O reconhecemos como um dos filhos mais valiosos da nossa cidade, pelos relevantes serviços prestados ao município, principalmente na região do rio Caeté. O meu sentimento é que Deus possa confortar os corações de seus familiares e amigos neste momento de tristeza e dor”, salientou.

Seu Chico Abílio era pai do professor Lázaro e da professora Maria José que atuam na referida comunidade, ou seja, na granja.

O corpo do mesmo foi velado em sua própria residência, onde familiares e amigos compareceram para dar o último adeus. O sepultamento ocorreu no domingo (26).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost