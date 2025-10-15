Luto na moda: morre aos 62 anos empresário que revelou Cauã Reymond e Gisele Bündchen

O empresário e agente de modelos Sérgio Mattos, fundador da agência 40 Graus, morreu aos 62 anos nesta quarta-feira (15/10), após internação decorrente de complicações renais, segundo informações do jornal O Globo. Reconhecido como um dos principais nomes dos bastidores da moda brasileira, ele foi responsável por lançar Gisele Bündchen e outros grandes talentos, como Cauã Reymond, Isabeli Fontana e Ana Beatriz Barros.

A notícia foi confirmada pela equipe do empresário nas redes sociais: “Com profundo pesar, informamos o falecimento do nosso amado Sérgio Mattos. Infelizmente, poucos minutos após a publicação da nota de esclarecimento sobre as informações inverídicas que circulavam, recebemos a triste confirmação de sua partida. É com imensa dor que compartilhamos esta notícia. Agradecemos sinceramente por todas as mensagens de carinho, solidariedade e apoio neste momento tão difícil. Em breve, divulgaremos um novo posicionamento oficial”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Morre Sérgio Mattos, fundador da agência de modelos 40 Graus Models Reprodução/Instagram/@40grausmodels Sérgio Mattos encontrou Gisele Bündchen no início de sua trajetória, no Rio Grande do Sul Arquivo Pessoal Sérgio Mattos encontrou Gisele Bündchen no início de sua trajetória, no Rio Grande do Sul Divulgação Divulgação Sérgio Mattos é um dos nomes mais conhecidos dos bastidores do mundo da moda Divulgação Morre Sérgio Mattos, fundador da agência de modelos 40 Graus Models Divulgação Voltar

Próximo

Baiano de nascimento, Sérgio construiu sua carreira no Rio de Janeiro e se tornou uma das figuras mais influentes do mercado fashion, tanto no Brasil quanto no exterior.

De acordo com o site da 40 Graus Models, ele iniciou sua trajetória em 1988, como relações-públicas da agência Elite, onde passou a viajar pelo país em busca de novos talentos. Mais tarde, integrou a equipe da Next Models, em Nova York, até fundar sua própria agência em 2004.

Em entrevista ao O Globo, ao celebrar 30 anos de carreira, Sérgio Mattos relembrou o início de sua relação profissional com Gisele Bündchen, descoberta em um concurso no Rio Grande do Sul: “Conheci Gisele no concurso The Look of the Year, da agência Elite, onde eu trabalhava como booker. Era alta, magra e tinha uma certa atitude. Mas não dava para prever o que aconteceria. Minha ideia de beleza era clássica. Para mim, Linda Evangelista, com aquele rosto forte, se encaixava no perfil de mulher bonita.”

“Gisele era comum, não muito diferente de suas conterrâneas. Quem nos alertou para seu potencial foi John Casablancas (morto em 2013), o fundador da Elite. Ele notou que estávamos diante de uma supermodelo. A partir daí, passamos a olhá-la de um jeito especial, as coisas foram caminhando e o resto, todo mundo sabe. No fim, foi uma lição. Descobri que personalidade é mais importante do que uma feição perfeita“, completou o empresário.