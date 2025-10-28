Luxo em Mônaco! Virginia Fonseca se reúne com amigos e Vini Jr. em jantar exclusivo

Virginia viajou para Mônaco nesta segunda-feira (27/10), ao lado das amigas Lídia Souza, Duda Freire, Tainá Militão e do affair, Vini Jr. Para o primeiro dia, no 2º menor país do mundo, a influenciadora foi jantar com os amigos e o camisa 7 do Real Madrid, em um restaurante japonês luxuoso.

Após publicar uma foto, em que aparece ao lado do jogador no almoço, a influenciadora e os amigos seguiram por um passeio pela cidade e seguiram para um jantar, fechando a noite.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Vinicius Jr. se esconde em foto com Virginia Foto/Instagram/@Virginia Vinicius Jr. se esconde em foto com Virginia Foto/Instagram/@Virginia Duda Freire é vista de mãos dadas com o assessor de Vini Jr Foto/Instagram/@Virginia/@felipee_fg Reprodução Instagram @lidiasouza Voltar

A empresária fez uma superprodução para se arrumar para o jantar especial, assim como as amigas Duda Freire, Lídia Souza e Tainá Militão, que está na viagem acompanhada de seu marido, Éder Militão.

Desta vez, ao chegar no restaurante escolhido, Virginia publicou uma foto de mãos dadas com Duda, e não deu indícios se o camisa 7 do Real Madrid estava a acompanhando na ocasião. Porém, em outras imagens é possível ver o os amigos da influenciadora e o craque saindo do hotel arrumados e juntos para a celebração.