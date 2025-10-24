Luxo natalino: Carlinhos Maia transforma mansão em espetáculo de luzes

O influenciador digital Carlinhos Maia voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais ao revelar a exuberante decoração de Natal que transformou a fachada de sua mansão em São Paulo. Ao apostar em uma iluminação de alto impacto, o empresário surpreendeu os seguidores com uma composição grandiosa, destacando a presença de ursos gigantes vestidos a caráter, dentro do tema natalino.

Ao mostrar o resultado final, o famoso confessou que a decoração fugiu um pouco de seu estilo pessoal, que costuma ser mais minimalista. Ainda assim, o encantamento com o projeto era visível. “Olha que coisa linda. Os ursos… Não é o meu estilo de decoração, porque eu gosto de coisa menor, mas achei lindo demais esses. Eu fico feliz! Olha, achei que ficou bonitão”, comentou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Decoração natalina na mansão de Carlinhos Maia Reprodução / Instagram: @carlinhos Decoração natalina na mansão de Carlinhos Maia Reprodução / Instagram: @carlinhos Mansão de Carlinhos Maia entra no clima natalino Reprodução / Instagram: @carlinhos Voltar

Próximo

Pouco antes de exibir o resultado, Carlinhos havia compartilhado momentos de descontração com sua equipe. O influenciador brincou ao mostrar que os funcionários entraram no clima festivo, vestindo roupas de duendes para finalizar os preparativos da decoração.

“Eu não estava aqui quando vocês terminaram, os meninos vestiram roupas de duendes e brincaram com a gente”, contou, elogiando o empenho e o trabalho da equipe responsável pela montagem natalina.