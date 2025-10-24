24/10/2025
Universo POP
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira

Luxo natalino: Carlinhos Maia transforma mansão em espetáculo de luzes

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
luxo-natalino:-carlinhos-maia-transforma-mansao-em-espetaculo-de-luzes

O influenciador digital Carlinhos Maia voltou a ser o centro das atenções nas redes sociais ao revelar a exuberante decoração de Natal que transformou a fachada de sua mansão em São Paulo. Ao apostar em uma iluminação de alto impacto, o empresário surpreendeu os seguidores com uma composição grandiosa, destacando a presença de ursos gigantes vestidos a caráter, dentro do tema natalino.

Ao mostrar o resultado final, o famoso confessou que a decoração fugiu um pouco de seu estilo pessoal, que costuma ser mais minimalista. Ainda assim, o encantamento com o projeto era visível. “Olha que coisa linda. Os ursos… Não é o meu estilo de decoração, porque eu gosto de coisa menor, mas achei lindo demais esses. Eu fico feliz! Olha, achei que ficou bonitão”, comentou.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram: @carlinhos
Decoração natalina na mansão de Carlinhos MaiaReprodução / Instagram: @carlinhos
Reprodução / Instagram: @carlinhos
Decoração natalina na mansão de Carlinhos MaiaReprodução / Instagram: @carlinhos
Reprodução / Instagram: @carlinhos
Mansão de Carlinhos Maia entra no clima natalinoReprodução / Instagram: @carlinhos

Leia Também

Pouco antes de exibir o resultado, Carlinhos havia compartilhado momentos de descontração com sua equipe. O influenciador brincou ao mostrar que os funcionários entraram no clima festivo, vestindo roupas de duendes para finalizar os preparativos da decoração.

“Eu não estava aqui quando vocês terminaram, os meninos vestiram roupas de duendes e brincaram com a gente”, contou, elogiando o empenho e o trabalho da equipe responsável pela montagem natalina.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost