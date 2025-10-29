lyon-surge-como-favorito-por-endrick,-que-pode-deixar-o-real-madrid-em-janeiro

O futuro de Endrick no Real Madrid pode mudar já na próxima janela de transferências. O clube espanhol prepara o empréstimo do jovem atacante, e um destino começa a ganhar força nos bastidores, o Lyon, da França.

A jornalista em Madrid Tati Mantovani confirmou que o time francês é, neste momento, o favorito para contar com o brasileiro. As conversas ainda não estão concluídas, mas o projeto apresentado pelo Lyon agrada a Endrick e seu estafe, que buscam um ambiente onde ele possa ter sequência e protagonismo.

Desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico, o atacante perdeu espaço no elenco merengue. Endrick não foi relacionado para nenhum jogo da fase de grupos da UEFA Champions League e também ficou fora do El Clásico, no último domingo (26/10), pelo Campeonato Espanhol.

A última partida oficial do brasileiro aconteceu em 18 de maio, contra o Sevilla, pela liga nacional. Na ocasião, ele sofreu uma lesão que interrompeu sua evolução no time principal.

A ideia do Real Madrid é emprestar o atacante por uma temporada, permitindo que ele ganhe minutagem e ritmo de jogo antes da Copa do Mundo de 2026, quando deve ser um dos nomes observados por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira.

O Lyon, por sua vez, vê em Endrick uma oportunidade de reforçar o setor ofensivo e recuperar o prestígio no futebol francês. O clube busca jovens talentos capazes de oferecer impacto imediato e retorno técnico.