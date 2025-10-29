29/10/2025
Universo POP
Virginia ou Vini Jr.? Saiba quem ganhou mais seguidores após assumir namoro
Robinho pede transferência de Tremembé para “evitar fofocas” dentro do presídio
Bruna Biancardi se irrita com comentário e rebate internauta após crítica sobre Photoshop
Influencer expõe flerte de Vini Jr. pouco antes de assumir namoro com Virginia Fonseca
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Namoro milionário: veja qual a fortuna de Virginia Fonseca e Vini Jr
Márcia Abreu traz os aniversariantes da semana e eventos especiais; confira
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Mulher flagra marido em chá revelação da amante e destrói a festa com pedaço de pau
‘Só se fala nisso aqui na obra’: pedreiros comemoram pedido de namoro entre Vini Jr. e Virgínia

Lyon surge como favorito por Endrick, que pode deixar o Real Madrid em janeiro

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
lyon-surge-como-favorito-por-endrick,-que-pode-deixar-o-real-madrid-em-janeiro

O futuro de Endrick no Real Madrid pode mudar já na próxima janela de transferências. O clube espanhol prepara o empréstimo do jovem atacante, e um destino começa a ganhar força nos bastidores, o Lyon, da França.

A jornalista em Madrid Tati Mantovani confirmou que o time francês é, neste momento, o favorito para contar com o brasileiro. As conversas ainda não estão concluídas, mas o projeto apresentado pelo Lyon agrada a Endrick e seu estafe, que buscam um ambiente onde ele possa ter sequência e protagonismo.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram: @endrick
Endrick em jogo pelo Real MadridReprodução/Instagram: @endrick
Reprodução/Instagram: @endrick
Endrick em jogo pelo Real MadridReprodução/Instagram: @endrick
Reprodução/Instagram: @endrick
Endrick beija símbolo do Real MadridReprodução/Instagram: @endrick
Reprodução/Instagram: @endrick
Endrick em jogo pelo Real MadridReprodução/Instagram: @endrick
Reprodução
Reprodução

Leia Também

Desde a chegada de Xabi Alonso ao comando técnico, o atacante perdeu espaço no elenco merengue. Endrick não foi relacionado para nenhum jogo da fase de grupos da UEFA Champions League e também ficou fora do El Clásico, no último domingo (26/10), pelo Campeonato Espanhol.

A última partida oficial do brasileiro aconteceu em 18 de maio, contra o Sevilla, pela liga nacional. Na ocasião, ele sofreu uma lesão que interrompeu sua evolução no time principal.

A ideia do Real Madrid é emprestar o atacante por uma temporada, permitindo que ele ganhe minutagem e ritmo de jogo antes da Copa do Mundo de 2026, quando deve ser um dos nomes observados por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira.

O Lyon, por sua vez, vê em Endrick uma oportunidade de reforçar o setor ofensivo e recuperar o prestígio no futebol francês. O clube busca jovens talentos capazes de oferecer impacto imediato e retorno técnico.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost