Macron cumprirá agenda na Bahia dias antes da COP30

O presidente da França, Emmanuel Macron, cumprirá agenda em Salvador (BA), na véspera do início da COP30, conferência do clima da ONU que acontecerá no início de novembro, em Belém (PA).

De acordo com fontes do Ministério da Cultura ouvidas pela coluna, o presidente francês deve participar, no dia 5 de novembro, de atividades do Festival Nosso Futuro Brasil-França: Diálogos com África.

O presidente da França, Emmanuel Macron

Lula com o presidente da França, Emmanuel Macron

O encontro será voltado para intercâmbio e debates entre jovens, reunindo 100 jovens baianos, 100 franceses e 100 africanos. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, deve participar do evento.

Segundo o Palácio do Planalto, ainda não há confirmação sobre a participação do presidente Lula e da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, na agenda junto a Macron.

A previsão hoje é de que, em 5 de novembro, Lula já esteja em Belém para reuniões bilaterais. A cúpula dos chefes de Estado da COP30 está marcada para os dias 6 e 7 de novembro.