Madrasta de Preta Gil desmente venda de imóvel da cantora por R$ 15 milhões

Flora Gil usou as redes sociais, nesta segunda-feira (06/10), para negar que Francisco Gil, único filho de Preta, tenha colocado a mansão em que a cantora morava, no Joá, Rio de Janeiro, à venda por R$ 15 milhões. A mulher de Gilberto Gil afirmou que o imóvel era alugado.

A notícia foi replicada em diversas páginas e sites, até que a integrante da família Gil resolveu colocar um fim nas especulações. “‘Babados’ mente! A casa de Preta era alugada”, declarou a empresária em uma publicação feita no Instagram.

O imóvel em questão conta com vista para a Barra da Tijuca, o elevado do Joá e está na Zoa Sul do Rio. Segundo informações do jornalista Felippeh Campos, no site da imobiliária a casa é anunciada como uma casa triplex, que conta com cinco suítes, duas vagas, varanda, piscina, sauna, espaço gourmet e lazer completo, com vista para o mar.

Francisco Gil é o único herdeiro da artista. Malu Barbosa, amiga próxima de Preta, já havia defendido o cantor nas redes sociais. “Gente! O povo não cansa de inventar mentiras, não? Que loucura! Fran está na Europa, fazendo tour, e não tá vendendo casa nenhuma”, afirmou ela sobre os rumores de que a mansão teria sido vendida.

Preta Gil faleceu em julho deste ano, após uma longa luta contra o câncer. Nos últimos meses de vida, ela morou em Nova York, onde passava por um tratamento experimental