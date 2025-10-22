22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Maduro: Venezuela tem 5 mil mísseis russos para se defender dos EUA

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
maduro:-venezuela-tem-5-mil-misseis-russos-para-se-defender-dos-eua

O presidente Nicolás Maduro afirmou, nesta quarta-feira (22/10), que o país tem mais de 5 mil mísseis antiaéreos russos, que são conhecidos pela sigla Igla-S. Os equipamentos, diz o líder do país, podem ser utilizados para se defender das ameaças dos Estados Unidos.

Nas palavras de Maduro, os mísseis são “uma das armas mais poderosas que existem”. Ele disse, ainda, que os equipamentos bélicos servirão para garantir “tranquilidade” ao povo venezuelano.

“Qualquer força militar do mundo conhece o poder da Igla-S, e a Venezuela tem nada menos que 5 mil Igla-S em posições-chave de defesa antiaérea para garantir a paz, a estabilidade e a tranquilidade do nosso povo. Mais de 5 mil (…) quem entende, entende”, alertou Maduro em transmissão da TV estatal da Venezuela.

As palavras de Maduro surgem em meio ao aumento das tensões entre o país e os Estados Unidos. Os norte-americanos têm abatido embarcações nas águas do Caribe sob o argumento de estarem ocupadas por supostos traficantes de drogas com destino aos EUA. Os ataques são vistos pelos venezuelanos como agressões ao país.

Nesta quarta, o jornal norte-americano The Washington Post noticiou que o presidente Donald Trump pediu “ações agressivas contra o governo venezuelano” ao conceder o aval à Agência Central de Inteligência (CIA, na sigla em inglês) para operações na Venezuela.

Segundo a reportagem, “o documento [que dá aval para as ações] não ordena explicitamente que a CIA derrube Maduro, mas autoriza medidas que podem levar a esse resultado, disseram pessoas familiarizadas com o assunto”.

27 mortos

Na última terça-feira (14/10), Trump anunciou novo bombardeio contra um barco da Venezuela. A ofensiva foi a quinta do tipo registrada pelo Exército dos EUA contra embarcações no Caribe, desde agosto deste ano. Até o momento, os ataques deixaram 27 mortos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost