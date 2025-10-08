08/10/2025
Mãe admite uso errado de verba de arrecadação para criança e caso termina em polêmica

Doadores questionam prestação de contas após mãe admitir que repassou verba a terceiros e que compras para criança com necessidades especiais não foram realizadas

Uma campanha online, que mobilizou moradores de Manoel Urbano, no Acre, para ajudar uma criança com necessidades especiais, terminou em revolta. A mãe da criança confessou, em áudios enviados a um grupo de doadores, que parte do dinheiro arrecadado — mais de R$ 11 mil — foi repassado a outra pessoa, que não efetuou as compras prometidas.

Nos áudios, a mulher admite o erro e explica que aguardava o salário-maternidade do filho de sete meses para comprar os equipamentos necessários. “Eu peguei a parte do dinheiro e dei pra quem não devia, sabe? (…) Foi um erro meu”, disse. Em outro momento, emocionada, ela pede compreensão: “Gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham paciência comigo. Não me levem na delegacia porque eu tenho um filho de sete meses (…). Até dezembro eu vou comprar e postar aqui no grupo.”

Doações arrecadadas não foram usadas como previsto e geram investigação/Foto: Reprodução

Apesar do pedido, os doadores não se convenceram e cobraram transparência imediata. Muitos afirmaram que a atitude da mãe foi irresponsável, questionando a decisão de repassar a quantia a um intermediário desconhecido. A indignação nas redes sociais foi grande, com comentários apontando que apenas a criança sofre com a situação: “Bom, quem vai sofrer é só a criança por culpa dela, porque o que arrecadaram era pra ajudar o menino… fizeram errado ao confiar nela.”

Alguns internautas pedem providências legais: “Leva sim, gastou o dinheiro indevido, cadeia!” e “Tem que ser presa isso sim.” Outros demonstraram choque e desaprovação geral.

O caso agora deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município. Dependendo das apurações, a situação pode ser enquadrada como apropriação indébita ou estelionato. A expectativa é que os doadores registrem boletim de ocorrência para que haja responsabilização.

As informações são do site AcreV.

Ouça o áudio:

