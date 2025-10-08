Mãe admite uso errado de verba de arrecadação para criança e caso termina em polêmica

Uma campanha online, que mobilizou moradores de Manoel Urbano, no Acre, para ajudar uma criança com necessidades especiais, terminou em revolta. A mãe da criança confessou, em áudios enviados a um grupo de doadores, que parte do dinheiro arrecadado — mais de R$ 11 mil — foi repassado a outra pessoa, que não efetuou as compras prometidas.

Nos áudios, a mulher admite o erro e explica que aguardava o salário-maternidade do filho de sete meses para comprar os equipamentos necessários. “Eu peguei a parte do dinheiro e dei pra quem não devia, sabe? (…) Foi um erro meu”, disse. Em outro momento, emocionada, ela pede compreensão: “Gente, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham paciência comigo. Não me levem na delegacia porque eu tenho um filho de sete meses (…). Até dezembro eu vou comprar e postar aqui no grupo.”

Apesar do pedido, os doadores não se convenceram e cobraram transparência imediata. Muitos afirmaram que a atitude da mãe foi irresponsável, questionando a decisão de repassar a quantia a um intermediário desconhecido. A indignação nas redes sociais foi grande, com comentários apontando que apenas a criança sofre com a situação: “Bom, quem vai sofrer é só a criança por culpa dela, porque o que arrecadaram era pra ajudar o menino… fizeram errado ao confiar nela.”

Alguns internautas pedem providências legais: “Leva sim, gastou o dinheiro indevido, cadeia!” e “Tem que ser presa isso sim.” Outros demonstraram choque e desaprovação geral.

O caso agora deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município. Dependendo das apurações, a situação pode ser enquadrada como apropriação indébita ou estelionato. A expectativa é que os doadores registrem boletim de ocorrência para que haja responsabilização.

As informações são do site AcreV.

Ouça o áudio: