06/10/2025
Universo POP
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni

Mãe alertou filha que disse “te amo” antes de morrer a terminar namoro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mae-alertou-filha-que-disse-“te-amo”-antes-de-morrer-a-terminar-namoro

Após a morte da jovem Maria Eduarda Nascimento, assassinada junto com o namorado enquanto caminhavam por uma rua em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, parentes compartilharam mensagens sobre a vítima nas redes sociais.

Leia também

Uma prima publicou no Instagram: “Vem à memória cada palavra dita naquela tarde pela mãe e pelos irmãos dela. Tão jovem… Ela dizia à mãe que não conseguia deixar de amá-lo. A mãe implorava para que ela terminasse, mas ele não deixava. Ela chegava a passar semanas sem falar com a mãe por causa dele”.

Imagens e o post da parente:

6 imagensMaria Eduarda NascimentoVítima dizia para mãe que não conseguia deixar de amar o namoradoCasal executado em ruaCorpos das vítimas executadasMomento em que o casal é atingido pelos disparosFechar modal.1 de 6

Mensagem da prima sobre jovem morta com o namorado

Reprodução / @fofocalizeioffc2 de 6

Maria Eduarda Nascimento

Reprodução / Redes sociais3 de 6

Vítima dizia para mãe que não conseguia deixar de amar o namorado

Reprodução / Redes sociais4 de 6

Casal executado em rua

Reprodução / @fofocalizeioffc5 de 6

Corpos das vítimas executadas

Reprodução / @fofocalizeioffc6 de 6

Momento em que o casal é atingido pelos disparos

Reprodução / @fofocalizeioffc

Entenda o caso:

  • O duplo homicídio foi cometido na noite desse sábado (4/9), no Setor Pérola 2.
  • Igor Martins de Melo morreu na hora. A companheira dele ainda tentou reagir e, ao ver o namorado caído, gritou: “Eu te amo”.
  • Em seguida, ela também foi atingida e morreu no local. Os dois foram atingidos com ao menos cinco tiros.
  • A Polícia Civil de Goiás investiga o duplo homicídio e busca identificar os autores e a motivação do crime.

Veja o momento da execução: 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost