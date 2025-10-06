Mãe alertou filha que disse “te amo” antes de morrer a terminar namoro

Após a morte da jovem Maria Eduarda Nascimento, assassinada junto com o namorado enquanto caminhavam por uma rua em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, parentes compartilharam mensagens sobre a vítima nas redes sociais.

Uma prima publicou no Instagram: “Vem à memória cada palavra dita naquela tarde pela mãe e pelos irmãos dela. Tão jovem… Ela dizia à mãe que não conseguia deixar de amá-lo. A mãe implorava para que ela terminasse, mas ele não deixava. Ela chegava a passar semanas sem falar com a mãe por causa dele”.

Entenda o caso:

O duplo homicídio foi cometido na noite desse sábado (4/9), no Setor Pérola 2.

Igor Martins de Melo morreu na hora. A companheira dele ainda tentou reagir e, ao ver o namorado caído, gritou: “Eu te amo”.

Em seguida, ela também foi atingida e morreu no local. Os dois foram atingidos com ao menos cinco tiros.

A Polícia Civil de Goiás investiga o duplo homicídio e busca identificar os autores e a motivação do crime.

