Mãe da filha de Hungria fala sobre internação: “Seguimos orando”

Mãe da filha de Hungria fala sobre internação: "Seguimos orando"

A internação de Hungria por suspeita de intoxicação por metanol deu o que falar nas redes sociais. E os internautas foram atrás da mãe da filha do cantor, Gabi Sampaio, para falar sobre o caso. Então, após muitas cobranças, a influenciadora resolveu se manifestar.

“Oi, pessoal! Ao fato, fui surpreendida com esta notícia como vocês. Respondendo a todos e ao elo que nos liga, Isadora, estou intercedendo em oração e sei que tudo ficará bem ao Deus que sirvo e pela fé que carrego em meu coração”, declarou.

No fim da publicação, ela afirmou: “Eu e a minha família seguimos orando e intercedendo hoje e sempre. Amém! Todo o meu apoio e amor a família nesse momento!”, encerrou.

Novo boletim médico

Internado na UTI e fazendo hemodiálise, após ser internado com suspeita de intoxicação por metanol, Hungria está estável e consciente. A informação foi confirmada pelo novo boletim médico do cantor, emitido na tarde desta quinta-feira (2/10).

“O Hospital DF Star informa que o paciente Gustavo da Hungria Neves deu entrada em nossa unidade com sintomas suspeitos de intoxicação por metanol. No momento encontra-se internado em unidade de terapia intensiva, sem alterações visuais e com quadro clínico estável, consciente, orientado e com respiração espontânea”, afirmou.

Em seguida, a unidade de saúde falou sobre o tratamento do paciente: “Iniciou tratamento específico e hemodiálise para eliminação da substância tóxica. Não há previsão de alta hospitalar”, encerrou.

Ida para a UTI

O cantor Hungria, nome artístico de Gustavo Hungria, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, nesta quinta-feira (2/10). Segundo sua assessoria, a medida foi tomada para realização de sessões de hemodiálise, procedimento indicado no tratamento de um quadro suspeito de intoxicação por metanol.

Em nota oficial, a equipe do cantor informou: “O cantor Hungria permanece em acompanhamento médico no Hospital DF Star, em Brasília. Por precaução, ele será submetido a sessões de hemodiálise e já está recebendo tratamento adequado com etanol, conforme indicação médica”, disse.

Questionada pela coluna, a assessoria confirmou a transferência para a UTI e explicou que o procedimento exige a internação nesse setor.

Reação de fãs e amigos famosos

Surpreendidos pela notícia da internação de Hungria por suspeita de intoxicação por metanol, amigos famosos e fãs do cantor resolveram enviar mensagens de apoio para ele no Instagram.

“Deus é contigo, meu irmão ❤🙏🏻”, afirmou Zé Vaqueiro. “Vai dar certo, em nome de Jesus 🙌🏻”, declarou Gustavo Tubarão. “Deus é contigo, meu mano”, escreveu MC Binn. “Já já você sai daí, irmão. Deus tá com você❤”, garantiu MC Maneirinho.

Seguidores também se manifestaram sobre o caso e se mostraram revoltados com a situação: “Meu Deussssssss…. Onde vamos parar com tanta maldade humana? Meu viduuu, Deus está no comando sempre!!! Graças a Deus está sob controle e daqui pra frente é só pra frente, só vitória!!! Já já estará nos alegrando em seus palcos”, declarou uma. “Genteeee!!!! O Brasil precisa urgentemente de leis que façam com que as pessoas paguem pelos seus crimes. Está cada vez pior. Porque sabem que fazem o que bem entendem e não recebem punição”, disse outra. “😮 Esse povo tem que ser preso,. Por que ninguém pagou ainda por cometer tal crime?”, questionou uma terceira.

