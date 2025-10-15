Mãe de Ana Botafogo morre aos 95 anos

Maria Dulce Botafogo Fonseca, mãe de Ana Botafogo, faleceu aos 95 anos nesta terça-feira (14/10).

A bailarina confirmou a notícia em um comunicado publicado em suas redes sociais:

“Mais uma estrela no céu. Obrigada por tudo. Mãe, descanse em paz”, escreveu Ana Botafogo, jurada do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Solidariedade

Nos comentários da postagem, famosos demonstraram solidariedade à bailarina. A apresentadora Fátima Bernardes escreveu:

“Meus sentimentos e meu abraço pra você e sua família.”

Carlinhos de Jesus, parceiro de Ana na competição do programa de Luciano Huck, destacou a presença marcante de Dulce:

“Meus sentimentos, minha querida amiga!!! Já sinto saudade de sua presença radiante sempre. Onde chegasse, D. Maria Dulce brilhava, e também das suas opiniões em relação à minha companhia, sempre bem-vindas! Ela descansa na Paz dos Céus!!!”

A atriz Drica Moraes também prestou homenagem: “Muito amor pra ti.”

O Festival de Dança de Joinville, por sua vez, publicou uma nota em sua página no Instagram:

“O Festival de Dança de Joinville lamenta o falecimento de Maria Dulce, mãe da bailarina Ana Botafogo. Aos 95 anos, Maria Dulce deixa um legado de amor, força e inspiração. Ana sempre a descreveu como uma verdadeira fortaleza, sendo uma presença constante e apoio incondicional em cada passo de sua trajetória. Nossos sentimentos à família e amigos neste momento de despedida. Que sua luz siga dançando na memória e no coração de todos que a conheceram.”

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Maria Dulce Botafogo e Ana Botafogo.

2 de 6

Maria Dulce Botafogo e Ana Botafogo.

Reprodução/Redes sociais. 3 de 6

Maria Dulce Botafogo e Ana Botafogo.

Reprodução/Redes sociais. 4 de 6

Maria Dulce Botafogo e Ana Botafogo.

Reprodução/Redes sociais. 5 de 6

Maria Dulce Botafogo

6 de 6

Maria Dulce Botafogo e Ana Botafogo.

Reprodução/Redes sociais.

Agradeceu apoio

Em resposta à homenagem, Ana Botafogo agradeceu o carinho:

“Obrigada pela homenagem, queridos amigos do Festival de Dança de Joinville. Sim, ela foi inspiração e estímulo para muitos que vivenciaram comigo a dança. Meus agradecimentos.”

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte ou detalhes sobre o funeral de Maria Dulce.