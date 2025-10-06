06/10/2025
Universo POP
Mãe de dois filhos fica emocionada ao receber casa nova e mobiliada das mãos de Lula

Durante entrega de unidades do Minha Casa, Minha Vida em Imperatriz (MA), presidente destacou importância da moradia digna; cena emocionou internautas nas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta segunda-feira (6), da entrega de novas moradias do programa Minha Casa, Minha Vida, em Imperatriz, no Maranhão. Entre as famílias beneficiadas está a de Eliana, que recebeu das mãos do presidente a chave da nova casa onde vai morar com o marido e as duas filhas, Elisa e Isabela. O momento de forte emoção foi registrado e repercutiu nas redes sociais.

Ao todo, 2.836 famílias foram contempladas com as unidades habitacionais, que representam, segundo Lula, “um recomeço com dignidade e esperança”. O presidente afirmou que a entrega marca uma nova fase do programa, retomado com foco na inclusão social e na melhoria da qualidade das moradias.

Presidente Lula entregou as chaves da nova casa a mãe de dois filhos em Imperatriz (MA), durante cerimônia do Minha Casa, Minha Vida/Foto: Reprodução

Nas redes sociais, o vídeo do momento em que Lula entrega a chave e visita a casa da família viralizou. Muitos internautas elogiaram o gesto e destacaram a importância do programa. “Essas crianças em casa nova e a alegria da mãe é comovente”, escreveu uma usuária. Outros afirmaram que a visita do presidente ficará marcada na memória da família e exaltaram Lula como “o maior presidente da história do país”.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

