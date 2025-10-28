28/10/2025
Universo POP
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri

Mãe de João Gomes, Kátia fala sobre trajetória do filho: “Sabia que seria um grande homem”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mae-de-joao-gomes,-katia-fala-sobre-trajetoria-do-filho:-“sabia-que-seria-um-grande-homem”

A gravação do novo DVD de João Gomes, realizada neste último domingo (26/10) nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, foi marcada por festa, grandes encontros e muita emoção. Entre os milhares de fãs e artistas na celebração, uma presença foi especialmente tocante: a mãe do cantor, Kátia Gomes.

Em entrevista à repórter do portal LeoDias, Monique Arruda, Kátia contou que nunca imaginou a proporção que o sucesso do filho alcançaria. “Eu sabia que João seria um grande homem, porque eu tenho minhas essências e carrego com todo orgulho o que meu pai deixou e eu passo para João. Não nessa extremidade de que as pessoas pudessem conhecê-lo da forma que conhece com a fama de cantor. Mas eu sei que qualquer outra profissão que ele fosse exercer, com muita responsabilidade, porque ele sempre foi um menino que mostrou muito respeito e muita obediência. E isso resulta em tudo isso que está acontecendo”, contou emocionada.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram/@katiajordaniagomes_
Kátia Gomes e o filho, o cantor João GomesReprodução: Instagram/@katiajordaniagomes_
Reprodução: Instagram/@katiajordaniagomes_
Kátia celebrou o último Dia das Crianças e publicou uma foto antiga dos filhos, João e Jorge, quando criançasReprodução: Instagram/@katiajordaniagomes_
Reprodução: Instagram/@katiajordaniagomes_
Kátia Gomes, mãe de João GomesReprodução: Instagram/@katiajordaniagomes_
Reprodução: Instagram/@joaogomescantor
Zeca pagodinho e João Gomes passam dia juntos e terminam em bar: “Sextou”Reprodução: Instagram/@joaogomescantor
Foto: Rafael Strabelli/Divulgação
João GomesFoto: Rafael Strabelli/Divulgação

Leia Também

Muito orgulhosa, ela destacou a humildade do artista, descrito como “o menino” que continua sendo o mesmo, apesar de hoje ocupar o posto de um dos nomes mais disputados da música brasileira. Para ela, a lista de convidados do DVD, que contou com Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho, Tarcísio do Acordeon e outros ícones da música, simboliza o reconhecimento que João conquistou.

A mãe do cantor não escondeu a emoção ao ver Ivete Sangalo elogiando o filho publicamente. Fã declarada da baiana, Kátia disse que mal conseguiu conter as lágrimas ao testemunhar o carinho da artista. “É um orgulho! Eu não tive a oportunidade de conhecer a Ivete. Vim ali de longe, me emocionei! É fã dele e eu sou fã dela. Eu acho que quem é que não é fã da Ivete: É um peso, realmente, como você falou”. Kátia também fez questão de agradecer aos primeiros apoiadores de João no início da carreira, especialmente Tarcísio do Acordeon e os artistas da produtora Top Event, que, segundo ela, “estenderam a mão” quando o pernambucano ainda sonhava com os palcos.

A gravação ao vivo do novo DVD de João Gomes contou com entrada gratuita, milhares de fãs e alguns dos maiores nomes da música brasileira como convidados. O show teve início por volta das 15h, com o cantor pernambucano escolhendo o Rio de Janeiro para fazer o registro do projeto audiovisual. A escolha da Lapa, segundo comunicado oficial, reforça a conexão nacional que João construiu e o simbolismo de levar o som do sertão para o coração cultural do país.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost