Mãe de Ludmilla sai em defesa de Brunna Gonçalves após polêmica com a Beija-Flor

Mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira resolveu se manifestar após Brunna Gonçalves recorrer às redes sociais, nesta terça-feira (30/9), para comentar a polêmica envolvendo sua saída da Beija-Flor de Nilópolis e a suposta treta com Gabriel David e Giovanna Lancellotti. Nos comentários da publicação da dançarina e ex-BBB no Instagram, a empresária destacou que toda história tem dois lados, apoiando o posicionamento da famosa.

O vídeo de Brunna também chamou a atenção de vários famosos, que se solidarizaram a ela. “Voa, Brunna! Que você brilhe muito no Carnaval”, disse o influenciador Felipe Theodoro. “Toda felicidade para vocês!”, desejou o humorista Rafael Portugal. “Habla, minha amiga”, falou Patty Cris, integrante do “Rancho do Maia”.

Brunna Gonçalves fez um longo desabafo em vídeo, em resposta às declarações do presidente da escola de samba, Almir Reis, que havia atribuído a decisão à falta de presença da influenciadora nas atividades da agremiação.

“Já de antemão, eu quero falar que não quero briga, não quero polêmica, não quero nada, não quero aparecer, só que uma mentira, quando é dita, pode se tornar verdade. E eu estou desde ontem tentando processar um vídeo que eu assisti do seu Almir falando ao meu respeito. Então, se ele está falando ao meu respeito, acho que eu tenho direito de poder responder também”, começou a dançarina.

Horas depois, Ludmilla resolveu responder à declaração de Gabriel David, presidente da LIESA e marido de Giovanna Lancellotti, de que a cantora teria pedido para que “atacassem” a imagem da atriz após a confusão envolvendo a saída de Brunna da Beija-Flor.

Ambos os comentários foram feitos em uma publicação do portal LeoDias, nesta terça-feira (30/9). A esposa da dançarina chegou a questionar o empresário: “De onde ele tirou essa ideia?”.

“Ah, Gabriel, me poupe. De onde veio essa ideia? Eu não preciso pedir nada para ninguém e, se tiver algo a dizer, eu falo diretamente. A Brunna apenas se defendeu das mentiras que estão sendo espalhadas sobre ela. Existem dois lados nessa história, duas versões, e vocês sabem muito bem como tudo aconteceu. Ninguém precisa aceitar mentiras, e quem fala também precisa estar pronto para ouvir. Eu não vivo de fofoca, vivo de música. Quem começou tudo isso, inclusive com pronunciamento sem pé nem cabeça, foram vocês. E, se falar mais, vai ouvir daqui também”, afirmou Ludmilla.

A resposta da cantora veio após Gabriel se pronunciar e acusar Ludmilla de tentar “atacar” a imagem de Giovanna, também em uma publicação sobre o assunto: “Sei que a Lud te pediu para bater na Giovanna para poder proteger a Brunna. Até agora, não entendi por que criar essa rivalidade que nunca existiu. A Beija-Flor nunca teve cargo de musa e nunca terá. As posições fixas serão eternamente daqueles que dedicam sua vida à escola (Selminha, Claudinho, Neguinho, Neide, Sônia Capeta, Raissa e tantos outros)”, escreveu o presidente da LIESA.