02/10/2025
Mãe de Ludmilla vai ser coroada embaixadora do Camarote King, na Sapucaí

Escrito por Portal Leo Dias
mae-de-ludmilla-vai-ser-coroada-embaixadora-do-camarote-king,-na-sapucai

O Carnaval 2026 se aproxima e as nomeações de representantes de espaços vips estão a todo o vapor. O portal LeoDias descobriu que a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, será coroada embaixadora do Camarote King, para o próximo ano de folia.

Ainda segundo informações apuradas por este veículo, Rayane Freitas, que está na edição atual de “A Fazenda”, teria sido escolhido a princípio, mas a troca ocorreu antes mesmo do anúncio oficial.

Veja as fotos

Reprodução: YouTube/Silvana Oliveira
Silvana Oliveira, mãe de LudmillaReprodução: YouTube/Silvana Oliveira
Reprodução/Instagram/@brunnagoncalves
Silvana Oliveira se posiciona sobre desabafo de Brunna Gonçalves em vídeoReprodução/Instagram/@brunnagoncalves
Reprodução/Instagram
Silvana Oliveira e nora, Brunna GonçalvesReprodução/Instagram
Reprodução
Reprodução
Reprodução: Redes Sociais
Silvana e Ludmilla se abraçamReprodução: Redes Sociais

Agora, sogra e nora estarão na Avenida, já que Brunna Gonçalves, dançarina e esposa de Ludmilla, será musa na Grande Rio. O anúncio ocorreu no dia seguinte ao seu desligamento na Beija-Flor, que foi marcado por polêmicas e histórias desencontradas. Ainda assim, a família segue nos preparativos para celebrar o Carnaval de perto.

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

