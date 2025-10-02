Mãe de Ludmilla vai ser coroada embaixadora do Camarote King, na Sapucaí

O Carnaval 2026 se aproxima e as nomeações de representantes de espaços vips estão a todo o vapor. O portal LeoDias descobriu que a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, será coroada embaixadora do Camarote King, para o próximo ano de folia.
Ainda segundo informações apuradas por este veículo, Rayane Freitas, que está na edição atual de “A Fazenda”, teria sido escolhido a princípio, mas a troca ocorreu antes mesmo do anúncio oficial.
Agora, sogra e nora estarão na Avenida, já que Brunna Gonçalves, dançarina e esposa de Ludmilla, será musa na Grande Rio. O anúncio ocorreu no dia seguinte ao seu desligamento na Beija-Flor, que foi marcado por polêmicas e histórias desencontradas. Ainda assim, a família segue nos preparativos para celebrar o Carnaval de perto.