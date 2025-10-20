Mãe de Marília Mendonça vai construir casa em condomínio de luxo; veja

Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, em breve se mudará para uma nova casa. A ideia é que a residência seja usada como um local de descanso para a família e será construída em um condomínio de luxo em Silvânia, município de Goiás, que conta com várias áreas de luxo como vinícola, heliponto e três quadras de tênis.

Entre os benefícios do condomínio Reserva Fazenda Canoa, onde será construída a casa de Dona Ruth, está também a localização, já que fica às margens do Lago Corumbá IV.

Dona Ruth revelou que o local é bem conhecido na região e é também lar de outros artistas Luxuoso, o espaço conta ainda com um estaleiro para embarcações de até 50 pés e várias áreas de lazer como quadras de esporte, um teatro arena e ainda há o planejamento da construção de uma ciclovia, piers, praças e um beach club.

A ideia é que a casa no condomínio seja como uma “casa de campo” da família e um espaço para eles descansarem. “Será um lugar no campo para descansar em família, com segurança. E lá é bem lindo também. Muitos artistas têm lote lá”, contou Dona Ruth em entrevista ao g1.