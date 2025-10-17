17/10/2025
Mãe de Tata Estaniecki fez publicação sobre confiança antes de anúncio da separação

A separação de Julio Cocielo e Tata Estaniecki pegou os fãs do casal de surpresa na noite desta quinta-feira (16/10), gerando burburinho nas redes sociais, sobre o que poderia ter gerado o fim da relação de 11 anos. Logo após o anúncio da separação, algumas publicações da mãe da influenciadora chamou a atenção pelo tom de “indireta”.

“Arrisque-se! Mesmo quando tudo parece dar errado, a vida ainda nos presenteia com algo bom. Basta confiar”, dizia o primeiro texto compartilhado.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@tata
Tata Estaniecki e Júlio CocieloReprodução/Instagram/@tata
Reprodução/@cocieo
Os influenciadores são pais de Bia e Caio.Reprodução/@cocieo
Cocielo é casado com Tatá Estaniecki - Instagram
Cocielo é casado com Tatá Estaniecki – Instagram
Foto: Reprodução/Instagram
Tata Estaniecki e Júlio CocieloFoto: Reprodução/Instagram

Ainda na publicação, a ex-sogra de cocielo refletiu: “Você não precisa ser o melhor do mundo, só precisa ser melhor do que foi ontem”.

Por fim, concluiu: “Hoje eu li algo interessante: ‘No lugar errado, mesmo entregando seu melhor, nada será suficiente. No lugar certo, só de estar ali sua presença será celebrada’”.

Tatá e Júlio foram casados durante sete anos, mas ao todo, possuíam 11 anos de relacionamento. Os dois são pais de Beatriz, de 5 anos, e Caio, de 2 anos.

