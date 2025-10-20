Mãe de Virgínia reage ao ver Zé Felipe encantado por Ana Castela

Margareth Serrão apoia Zé Felipe apaixonado por Ana Castela? Ao que tudo indica, sim.
A mãe de Virgínia Fonseca mostrou estar de olho no romance do ex-genro e interagiu com uma publicação deste colunista do Metrópoles. Ela curtiu uma postagem com a seguinte legenda: “Namore alguém que te olhe apaixonado igual o Zé Felipe olha para a Ana Castela no Domingo Legal”.
Na imagem, Zé Felipe aparece vidrado na boiadeira enquanto ela canta um de seus sucessos no programa do SBT.
O “like” de Margareth viralizou nas páginas de fofoca e dividiu a opinião de fãs de Virgínia. Alguns comentaram que Margareth estava certa em torcer pela felicidade de todos. Outros repreenderam a atitude dela.
Com tanta repercussão, Margareth decidiu apagar a curtida na imagem do post deste colunista. Que pena!
Sucesso no Domingo Legal
Zé Felipe e Ana Castela garantiram o sucesso do Domingão Legal, no SBT, na tarde deste domingo (19/10).
Segundo informações obtidas pela coluna, o programa comandado por Celso Portiolli teve a melhor audiência do ano com pico de 10 pontos, o que rendeu a liderança durante boa parte do quadro “Passa ou Repassa”, protagonizado pelo novo casal.
Conforme adiantado, essa foi a primeira apresentação em TV de Zé Felipe e Ana Castela juntos.
Além disso, a foto do tão esperado beijo do casal, em público, já rendeu mais de 1 milhão de visualizações, algo que nunca aconteceu nas redes do programa.