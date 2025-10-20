20/10/2025
Mãe de Virgínia reage ao ver Zé Felipe encantado por Ana Castela

Margareth Serrão apoia Zé Felipe apaixonado por Ana Castela? Ao que tudo indica, sim.

Leia também

A mãe de Virgínia Fonseca mostrou estar de olho no romance do ex-genro e interagiu com uma publicação deste colunista do Metrópoles. Ela curtiu uma postagem com a seguinte legenda: “Namore alguém que te olhe apaixonado igual o Zé Felipe olha para a Ana Castela no Domingo Legal”.

Na imagem, Zé Felipe aparece vidrado na boiadeira enquanto ela canta um de seus sucessos no programa do SBT.

O “like” de Margareth viralizou nas páginas de fofoca e dividiu a opinião de fãs de Virgínia. Alguns comentaram que Margareth estava certa em torcer pela felicidade de todos. Outros repreenderam a atitude dela.

Com tanta repercussão, Margareth decidiu apagar a curtida na imagem do post deste colunista. Que pena!

Sucesso no Domingo Legal

5 imagensEm outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da BoiadeiraZé Felipe e Ana CastelaZé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo LegalZé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo LegalFechar modal.1 de 5

Ana Castela e Zé Felipe surgem com anéis parecidos e agitam a web

Instagram/Reprodução2 de 5

Em outubro, Zé Felipe lançou uma nova música ao lado da Boiadeira

@zefelipe/Instagram/Reprodução3 de 5

Zé Felipe e Ana Castela

Reprodução/Redes Sociais4 de 5

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo5 de 5

Zé Felipe e Ana Castela deram primeiro beijo durante gravação do Domingo Legal

Reprodução/Instagram/@letaccilo

Zé Felipe e Ana Castela garantiram o sucesso do Domingão Legal, no SBT, na tarde deste domingo (19/10).

Segundo informações obtidas pela coluna, o programa comandado por Celso Portiolli teve a melhor audiência do ano com pico de 10 pontos, o que rendeu a liderança durante boa parte do quadro “Passa ou Repassa”, protagonizado pelo novo casal.

Conforme adiantado, essa foi a primeira apresentação em TV de Zé Felipe e Ana Castela juntos.

Além disso, a foto do tão esperado beijo do casal, em público, já rendeu mais de 1 milhão de visualizações, algo que nunca aconteceu nas redes do programa.

