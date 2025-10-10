Mãe e filha morrem após comerem pedaço de bolo envenenado em SP

Mulher e filha morreram após comer um pedaço de bolo envenenado, no bairro do Ipiranga, na zona sul de São Paulo. Segundo boletim de ocorrência, o alimento foi distribuído em uma festa de aniversário da família, onde ninguém mais se envenenou. As vítimas não comeram o bolo no local, mas receberam um pedaço de um familiar no dia seguinte, em casa. A Polícia Civil investiga o caso como duplo homicídio.

As vítimas fatais foram identificadas como Ana Maria de Jesus, de 52 anos, e Larissa de Jesus Castilho, de 21. Uma adolescente de 16 anos, familiar das vítimas, também consumiu o pedaço, mas sobreviveu.

Segundo BO, Larissa e a adolescente estavam na festa de aniversário de um primo. Ana Maria de Jesus, no entanto, não pôde comparecer ao evento por conta do trabalho.

Um pedaço do bolo, então, foi separado para a mãe de Larissa. Durante o evento, diversas pessoas comeram o doce e ninguém passou mal.

No dia seguinte, o pedaço de bolo foi entregue a Ana Maria de Jesus, às 11h31. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ela recebe uma sacola em casa, entregue por um sobrinho.

Ana Maria de Jesus só consumiu o bolo no final da tarde. Ela estava sozinha. Cerca de 40 minutos depois, ligou para a filha informando que estava passando mal e que não estava conseguindo ficar de pé. Larissa, então, acionou uma irmã para socorrer a mãe.

Ao chegar na casa, segundo a ocorrência, a irmã de Larissa avistou a mãe convulsionando sobre uma cama. Ela foi socorrida ao Hospital Heliópolis, onde precisou ser entubada.

O sobrinho de Ana Maria foi ouvido pela polícia e informou que havia separado um pedaço de bolo para a mulher à pedido de Larissa. Ele afirmou que guardou o alimento e o entregou lacrado nas mãos da tia.

Sequência de envenenamentos

Larissa e a familiar adolescente, então, se deslocaram até o hospital para ver Ana Maria, onde foram informadas que ela permaneceria internada. Ao retornarem para a casa de Ana, por volta da meia-noite, as duas, que não sabiam sobre o envenenamento do bolo, comeram o restante do pedaço.

Em depoimento à polícia, a adolescente informou que comeu pouco, enquanto Larissa comeu metade de uma fatia e chegou a reclamar do gosto. Cerca de 20 minutos depois, ambas relataram enjoo e falta de ar. Larissa começou a convulsionar e ficar com a coloração roxa, conforme o relato da sobrevivente.

A adolescente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que compareceu ao local e tentou reanimar a vítima. Mesmo com a realização de manobras de ressuscitação por cerca de 40 minutos, a jovem morreu no local.

Mãe morre após um mês

Após uma semana entubada, Ana Maria de Jesus recebeu alta do hospital. Dias depois, porém, precisou ser levada diversas vezes à unidade de saúde.

Durante outra internação, Ana Maria morreu de intoxicação, com o quadro de insuficiência respiratória. Conforme apurado pela perícia, a mulher foi vítima de envenenamento.

De acordo com a Polícia Civil, o caso é acompanhado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Familiares das vítimas são ouvidos e o caso é investigado como duplo homicídio e tentativa de homicídio por envenenamento.