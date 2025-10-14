Mãe e padrasto confessam ter matado criança e concretado corpo no quintal de casa

A mãe e o padrasto da criança que estava desaparecida e foi encontrada morta, nesta terça-feira (14), em Itapetininga (SP), confessaram ter matado a menina, de cinco anos, e concretado o corpo dela no quintal de casa. De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos serão denunciados por homicídio e ocultação de cadáver.