Mãe e padrasto são presos após corpo de criança ser encontrado em cova

A Polícia Civil encontrou o corpo de uma criança enterrado no quintal de uma casa em Itapetininga, no interior de São Paulo. A menina, de 5 anos, estava desaparecida desde o início de outubro. Nesta terça-feira (14/10), a mãe e o padrasto, de 25 e 23 anos, foram presos por suspeita de terem matado a garota.

Corpo da criança tinha sinais de agressão