Mãe e padrasto são presos após corpo de criança ser encontrado em cova

A Polícia Civil encontrou o corpo de uma criança enterrado no quintal de uma casa em Itapetininga, no interior de São Paulo. A menina, de 5 anos, estava desaparecida desde o início de outubro. Nesta terça-feira (14/10), a mãe e o padrasto, de 25 e 23 anos, foram presos por suspeita de terem matado a garota.
Corpo da criança tinha sinais de agressão
- O desaparecimento da menina havia sido registrado pelo Conselho Tutelar.
- O corpo foi localizado em uma cova rasa, em estado avançado de decomposição e com sinais de agressão, na residência do casal.
- A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapetininga investiga o padrasto e a mãe.
- Exames foram requisitados ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).
- “A autoridade policial representou à Justiça pela prisão temporária dos investigados e demais diligências seguem em andamento para o total esclarecimento dos fatos”, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP).