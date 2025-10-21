Mãe é presa por deixar três filhos sem comida e dormindo no chão; veja

Uma mulher foi presa em flagrante por abandonar os três filhos, de 10, 8 e 4 anos, em condições desumanas dentro de casa, em Goiânia. As crianças estavam sozinhas em um ambiente extremamente sujo e desorganizado. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (20/10), após uma denúncia anônima.
Policiais civis da Central Geral de Flagrantes, com apoio do Conselho Tutelar, localizaram as crianças no fundo do imóvel, visivelmente negligenciadas.
A geladeira estava trancada com cadeado. Uma das crianças dormia no chão, entre cacos de vidro.
Veja as imagens:
Roupas jogadas em uma cama
Mãe presa
Banheiro da casa
Imagem da casa onde os filhos estavam
Sujeira
Cozinha
Os três filhos da mulher que foram resgatados
Durante a ação, os agentes confirmaram que a mãe não estava no local. Após buscas, descobriram que ela trabalhava como garçonete em um bar na região. Ela foi localizada, presa em flagrante e levada à delegacia.
A mulher foi autuada por abandono de incapaz e maus-tratos. Uma testemunha desmentiu a versão apresentada pela suspeita, que alegava que os vizinhos cuidavam das crianças. A testemunha afirmou que nunca teve qualquer responsabilidade sobre os menores.