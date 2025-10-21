21/10/2025
Universo POP
Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”

Mãe é presa por deixar três filhos sem comida e dormindo no chão; veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mae-e-presa-por-deixar-tres-filhos-sem-comida-e-dormindo-no-chao;-veja

Uma mulher foi presa em flagrante por abandonar os três filhos, de 10, 8 e 4 anos, em condições desumanas dentro de casa, em Goiânia. As crianças estavam sozinhas em um ambiente extremamente sujo e desorganizado. A prisão ocorreu nesta segunda-feira (20/10), após uma denúncia anônima.

Leia também

Policiais civis da Central Geral de Flagrantes, com apoio do Conselho Tutelar, localizaram as crianças no fundo do imóvel, visivelmente negligenciadas.

A geladeira estava trancada com cadeado. Uma das crianças dormia no chão, entre cacos de vidro.

Veja as imagens: 

7 imagensMãe presaBanheiro da casaImagem da casa onde os filhos estavamSujeiraCozinhaFechar modal.1 de 7

Roupas jogadas em uma cama

Reprodução / PCGO2 de 7

Mãe presa

Reprodução / PCGO3 de 7

Banheiro da casa

Reprodução / PCGO4 de 7

Imagem da casa onde os filhos estavam

Reprodução / PCGO5 de 7

Sujeira

Reprodução / PCGO6 de 7

Cozinha

Reprodução / PCGO7 de 7

Os três filhos da mulher que foram resgatados

Reprodução / PCGO

Durante a ação, os agentes confirmaram que a mãe não estava no local. Após buscas, descobriram que ela trabalhava como garçonete em um bar na região. Ela foi localizada, presa em flagrante e levada à delegacia.

A mulher foi autuada por abandono de incapaz e maus-tratos. Uma testemunha desmentiu a versão apresentada pela suspeita, que alegava que os vizinhos cuidavam das crianças. A testemunha afirmou que nunca teve qualquer responsabilidade sobre os menores.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost