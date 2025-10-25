25/10/2025
Mãe é presa suspeita de obrigar filhos a roubar para comprar drogas

Uma mulher foi presa nesta sexta-feira (24/10) no município de Solânea (PB), suspeita de obrigar os próprios filhos a furtar e pedir dinheiro nas ruas. De acordo com a Polícia Civil de Paraíba (PCPB), a investigação foi conduzida pela 21ª Delegacia Seccional e revelou um cenário de violência, negligência e exploração infantil.

Segundo as informações divulgadas, a mãe, que é dependente química, coagia as crianças a praticar furtos e pedir esmolas para conseguir dinheiro usado na compra de drogas. A polícia informou ainda que, quando os filhos se recusavam a obedecer, eles eram agredidos física e psicologicamente.

Além disso, a mulher é investigada por agredir brutalmente uma das filhas, uma adolescente grávida, que acabou perdendo o bebê após as agressões. Outro ponto que chama a atenção na investigação é a suspeita de que ela tenha oferecido uma das filhas menores de idade a um homem em troca de dinheiro.

