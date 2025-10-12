12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Mãe entra em pânico ao ver filho com animal selvagem em casa. Entenda

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mae-entra-em-panico-ao-ver-filho-com-animal-selvagem-em-casa.-entenda

A tranquilidade de uma tarde qualquer foi interrompida de forma inusitada na casa de Leanne Marie. Tudo começou quando seu filho, Kaden, apareceu na porta do quarto com um pedido inesperado: “Eu peguei uma coisa. Mas, por favor, não fique brava comigo.”

Leia também

A mãe, intrigada, logo foi tomada por um misto de curiosidade e apreensão. Ao ver o filho segurando um guaxinim vivo nos braços, o pânico tomou conta. Em um vídeo que logo viralizou no TikTok, a reação de Leanne foi imediata: “Kaden, leve esse bicho para fora!”, disse, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Assista ao vídeo.

Kaden, por sua vez, não parecia compartilhar da mesma preocupação. Com um sorriso tranquilo, tentou justificar: “É que… ele ficava me seguindo. A gente pode ficar com ele? É pequenininho, nem morde.”

montagem colorida mãe compartilha momento em que filho chega com animal selvagem em casa O menino queria ficar com o animal selvagem

O momento cômico, mas tenso, foi registrado de forma descontraída, com Leanne visivelmente assustada e o filho, de maneira quase inocente, defendendo seu novo “amigo”. A cena conquistou a internet, acumulando mais de 14 milhões de visualizações e gerando uma enxurrada de reações — entre elas, muitos questionamentos sobre a segurança da situação.

Nos comentários, algumas pessoas especulavam que o guaxinim poderia ser de estimação, enquanto outras se preocupavam com os riscos de contágio de doenças, como a raiva. Com o aumento da repercussão, Leanne decidiu explicar a história por trás do encontro inusitado.

Ela revelou que sua família administra um resgate de animais e está acostumada a lidar com diversas espécies, o que explicou a calma dos outros animais da casa durante o vídeo. O guaxinim, na verdade, era um animal de estimação que havia se perdido de seus donos. Leanne garantiu que o animal estava saudável, com todas as vacinas em dia e sem qualquer risco para a saúde.

Com a explicação, a narrativa do vídeo mudou completamente. O que parecia ser um encontro de risco entre um garoto e um animal selvagem, na verdade, era um gesto de compaixão de Kaden, que apenas queria ajudar um amigo perdido. No final, o guaxinim foi devolvido à sua casa, e a situação que gerou tanta preocupação terminou sem maiores problemas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost