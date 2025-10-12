Mãe entra em pânico ao ver filho com animal selvagem em casa. Entenda

A tranquilidade de uma tarde qualquer foi interrompida de forma inusitada na casa de Leanne Marie. Tudo começou quando seu filho, Kaden, apareceu na porta do quarto com um pedido inesperado: “Eu peguei uma coisa. Mas, por favor, não fique brava comigo.”

A mãe, intrigada, logo foi tomada por um misto de curiosidade e apreensão. Ao ver o filho segurando um guaxinim vivo nos braços, o pânico tomou conta. Em um vídeo que logo viralizou no TikTok, a reação de Leanne foi imediata: “Kaden, leve esse bicho para fora!”, disse, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Assista ao vídeo.

Kaden, por sua vez, não parecia compartilhar da mesma preocupação. Com um sorriso tranquilo, tentou justificar: “É que… ele ficava me seguindo. A gente pode ficar com ele? É pequenininho, nem morde.”

O menino queria ficar com o animal selvagem

O momento cômico, mas tenso, foi registrado de forma descontraída, com Leanne visivelmente assustada e o filho, de maneira quase inocente, defendendo seu novo “amigo”. A cena conquistou a internet, acumulando mais de 14 milhões de visualizações e gerando uma enxurrada de reações — entre elas, muitos questionamentos sobre a segurança da situação.

Nos comentários, algumas pessoas especulavam que o guaxinim poderia ser de estimação, enquanto outras se preocupavam com os riscos de contágio de doenças, como a raiva. Com o aumento da repercussão, Leanne decidiu explicar a história por trás do encontro inusitado.

Ela revelou que sua família administra um resgate de animais e está acostumada a lidar com diversas espécies, o que explicou a calma dos outros animais da casa durante o vídeo. O guaxinim, na verdade, era um animal de estimação que havia se perdido de seus donos. Leanne garantiu que o animal estava saudável, com todas as vacinas em dia e sem qualquer risco para a saúde.

Com a explicação, a narrativa do vídeo mudou completamente. O que parecia ser um encontro de risco entre um garoto e um animal selvagem, na verdade, era um gesto de compaixão de Kaden, que apenas queria ajudar um amigo perdido. No final, o guaxinim foi devolvido à sua casa, e a situação que gerou tanta preocupação terminou sem maiores problemas.