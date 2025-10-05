Mãe protetora: Elefanta vira canoa com turistas após se aproximarem de filhotes. Veja!

Um grupo de uristas que estavam em um passeio de canoa pelo Delta do Okavango, em Botsuana, sul da África, levou um grande susto com uma elefanta matriarca que investiu contra as embarcações e virou as canoas. Os guias chegaram muito perto do grupo de animais com filhotes e a fêmea reagiu para se defender, acabando com o safári e deixando uma mulher submersa por alguns segundos.

No vídeo, pode-se observar os condutores com pressa para ficarem longe dos animais. Segundo especialistas, elefantes não atacam sem motivos. Eles atacam quando se sentem ameaçados, principalmente em relação às crias ou em situações de estresse. No período da seca, há mais animais em torno da água e aumentam os riscos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Turistas sofrem ataque de elefante no sul da África. Veja! Reprodução EcoNews/ montagem Turistas sofrem ataque de elefante no sul da África. Veja! Reprodução EcoNews/ montagem Turistas sofrem ataque de elefante no sul da África. Veja! Reprodução EcoNews/ montagem Voltar

Próximo

Todos os turistas saíram sem ferimentos e os animais se afastaram. Mas esse não foi um único caso. Na Zâmbia, há meses, dois turistas perderam a vida após serem atacados durante um safári a pé e, em julho, outra canoa no Okavango quase resultou em um episódio semelhante.

O Delta do Okavango, Patrimônio Mundial da Humanidade, é um dos destinos mais visitados do sul da África, onde elefantes, hipopótamos e crocodilos convivem com milhares de visitantes todos os anos.