05/10/2025
Universo POP
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças

Mãe protetora: Elefanta vira canoa com turistas após se aproximarem de filhotes. Veja!

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
mae-protetora:-elefanta-vira-canoa-com-turistas-apos-se-aproximarem-de-filhotes.-veja!

Um grupo de uristas que estavam em um passeio de canoa pelo Delta do Okavango, em Botsuana, sul da África, levou um grande susto com uma elefanta matriarca que investiu contra as embarcações e virou as canoas. Os guias chegaram muito perto do grupo de animais com filhotes e a fêmea reagiu para se defender, acabando com o safári e deixando uma mulher submersa por alguns segundos.

No vídeo, pode-se observar os condutores com pressa para ficarem longe dos animais. Segundo especialistas, elefantes não atacam sem motivos. Eles atacam quando se sentem ameaçados, principalmente em relação às crias ou em situações de estresse. No período da seca, há mais animais em torno da água e aumentam os riscos.

Veja as fotos

Reprodução EcoNews/ montagem
Turistas sofrem ataque de elefante no sul da África. Veja!Reprodução EcoNews/ montagem
Reprodução EcoNews/ montagem
Turistas sofrem ataque de elefante no sul da África. Veja!Reprodução EcoNews/ montagem
Reprodução EcoNews/ montagem
Turistas sofrem ataque de elefante no sul da África. Veja!Reprodução EcoNews/ montagem

Leia Também

Todos os turistas saíram sem ferimentos e os animais se afastaram. Mas esse não foi um único caso. Na Zâmbia, há meses, dois turistas perderam a vida após serem atacados durante um safári a pé e, em julho, outra canoa no Okavango quase resultou em um episódio semelhante.

O Delta do Okavango, Patrimônio Mundial da Humanidade, é um dos destinos mais visitados do sul da África, onde elefantes, hipopótamos e crocodilos convivem com milhares de visitantes todos os anos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost