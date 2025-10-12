12/10/2025
Mãe se retrata após polêmica sobre doações e afirma que já comprou itens para o filho

Mulher diz que foi ameaçada e nega ter desviado o dinheiro destinado à criança com necessidades especiais

A mulher envolvida na polêmica sobre o uso de mais de R$ 11 mil arrecadados em uma campanha online para ajudar o filho com necessidades especiais se manifestou neste sábado (12) e negou as acusações. Moradora de Manoel Urbano, no interior do Acre, ela afirmou que não desviou o dinheiro e que as compras prometidas já foram realizadas.

“Eu não sumi com o dinheiro, essas coisas não são verdade. Ninguém veio investigar pra saber se é verdade. A retratação é porque as pessoas ainda estão me criticando, falando mal de mim, vindo no meu privado. Fui ameaçada de morte. As coisas do meu filho já estão compradas e na minha casa”, declarou em áudio enviado a grupos de mensagens.

Criança com necessidades especiais utilizando a cadeirinha e ao lado a caminha adquirida com as doações/Foto: Reprodução

Em vídeo publicado posteriormente, a família agradeceu aos doadores e autoridades pelo apoio e mostrou os equipamentos adquiridos, como a cadeirinha e a caminha do menino, cumprindo o que havia sido prometido durante a campanha.

O caso ganhou repercussão após a própria mãe admitir, dias antes, que parte do valor arrecadado havia sido repassado a terceiros, o que gerou indignação entre os doadores e motivou cobranças por transparência. Agora, ela afirma que toda a situação foi esclarecida e que o dinheiro foi usado corretamente.

Veja o vídeo:

