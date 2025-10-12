Máfia do Mounjaro tem delivery e até “frete grátis” em Brasília

O comércio irregular das “canetas emagrecedoras” no Distrito Federal (DF), revelado pela coluna, não se restringe aos corredores apertados da Feira dos Importados de Brasília (FIB), o maior centro popular de vendas da região.
A reportagem apurou que o medicamento, importado de forma ilegal e vendido a preços que podem ultrapassar R$ 4 mil no mercado paralelo, é transportado pelas principais vias da capital federal.
Leia também
-
Ex-vereador do PL, professor suspeito de estuprar alunas é preso
-
Jovem some e família recebe mensagem ameaçadora: “Vida ou morte”
-
Operação Mercenários Covardes: quem é a nutricionista que fez trabalhadores serem demitidos
-
Golpista finge ser servidora do TJ para comer de graça em restaurantes
Os flagrantes registrados ao longo da apuração revelam que, enquanto tentam negociar a substância, os próprios vendedores fazem propagandas e articulam a entrega do medicamento, ressaltando que levam a caneta em qualquer lugar do DF e até no Entorno.
Para facilitar o negócio, chegam a dar “frete grátis” para as regiões mais próximas. Quando o destino do produto é em regiões distantes, cobram taxas simbólicas que, segundo eles, servem para custear a gasolina.
4 imagensFechar modal.1 de 4
As vendas do medicamento ocorrem, sobretudo, em bancas de comércio de celulares
Daniel Ferreira/Metrópoles2 de 4
O medicamento é entre em todo o DF e até entorno
Daniel Ferreira/Metrópoles3 de 4
O produto também foi encontrado em uma loja de suplementos
Daniel Ferreira/Metrópoles4 de 4
No comércio ilegal, a caneta custa até R$ 4 mil
Daniel Ferreira/Metrópoles
Negócio de família
Em uma das bancas, a venda do produto funciona como um “negócio de família”. O proprietário do espaço é marido e cunhado das duas mulheres responsáveis por vender a medicação. A entrega fica a cargo do pai das duas.
O homem que faz o delivery do Mounjaro também usa a caneta. Enquanto tentava vender a substância para a reportagem, a mulher, filha dele, assegurou que o negócio é “certinho” e confiável, garantindo que a família inteira usa e não venderia o produto se não funcionasse.
Em outro estande, o vendedor garantiu que o produto chega na embalagem correta. “Vem no isopor com o ‘gelinho’, mas tem que manter dentro da geladeira, tá?”, ensinou o homem.
Compra on-line
Muito além da comercialização ilegal em espaços físicos, a substância também é oferecida em plataformas on-line. Não é difícil negociar a compra da caneta no Instagram ou em aplicativos de mensagens.
A reportagem fez o teste. Para comprar o Mounjaro, entrou em contato com a proprietária de uma loja de produtos termogênicos, que promete a perda de 5 a 10 kg por mês apenas com cápsulas. No Instagram, a loja, batizada de “SlimFit Termogênico”, conta com mais de sete mil seguidores.
Para verificar os preços e receber mais informações, basta sinalizar o interesse em emagrecer. Sem maiores questionamentos, o catálogo do medicamento é enviado na hora.
“Você quer caneta ou dose fracionada?”, questiona a atendente que, antes de ser respondida, já encaminha os valores: “Dose fracionada de 2,5 mg, R$ 350. Toma uma por semana.”
Em seguida, ela oferece também a caneta de Tirzepatida — substância que compõe o Mounjaro — e adianta que “é a mesma coisa do Mounjaro, que é só nome comercial”. Essa custa R$ 3,4 mil.
O Mounjaro propriamente dito também é oferecido: quatro doses de 15 mg são vendidas por R$ 4,2 mil.
Mesmo sem que o cliente manifestasse dúvidas, a vendedora envia uma explicação resumida sobre a função da Tirzepatida e chega a encaminhar um link do site do Governo Federal, que traz esclarecimentos sobre o remédio.
Após fechar negócio, o delivery acontece. As canetas emagrecedoras percorrem a capital federal e são entregues em qualquer endereço do DF.
6 imagensFechar modal.1 de 6
Ainda que não tenham preparo técnico algum, as vendedoras explicam como se fossem especializadas na área
Reprodução/Wpp2 de 6
Questionamentos sobre quem fará o uso da substãncia não são feitos
Reprodução/Wpp3 de 6
O delivery leva a caneta em qualquer lugar do DF
Reprodução/Wpp4 de 6
Audaciosa, a atendente envia o link de uma matéria do Governo Federal que traz explicações sobre o medicamento
Reprodução/Wpp5 de 6
A caneta do Mounjaro custa R$ 4, 2 mil
Reprodução/Wpp6 de 6
A loja oferece diversas opções de medicamentos emagrecedores
Reprodução/Wpp