Magno Malta grava vídeo em leito de hospital: “Orem por mim”

Após passar por procedimento cirúrgico na quarta-feira (22/10), o senador Magno Malta (PL-ES) gravou um vídeo para pedir orações por sua recuperação. Malta foi submetido a uma cirurgia no joelho em razão de sequelas de um tumor que provocou lesões na medula nos anos 2000.

“Não sei se é boa tarde ou boa noite. Acabei de sair do centro cirúrgico. Deus no controle o tempo todo e só peço que vocês continuem orando por mim. Daqui a pouco eu estou de volta pra gente guerrear juntos”, disse o senador, do leito do hospital.

Magno Malta gravou vídeo do leito do hospital após cirurgia

Magno Malta te sequela de tumor que causou lesões à medula nos anos 2000

Magno Malta passou por cirurgia no joelho

Em nota, a família de Magno Malta afirmou que o parlamentar sofre com sequelas do tumor há 20 anos e apresenta boa evolução clínica após a intervenção. Leia abaixo a íntegra do comunicado:

“O senador Magno Malta passou, na tarde de hoje, por uma cirurgia no joelho, em São Paulo. O procedimento foi bem-sucedido e ele já está em recuperação, com boa evolução clínica.

Como é de conhecimento público, o senador convive há mais de duas décadas com sequelas de um tumor que lesionou a medula, ocorrido no início dos anos 2000, o que impactou sua locomoção e exigiu diferentes intervenções ao longo do tempo. Esse histórico explica as dores crônicas nos joelhos que motivaram cirurgias recentes.

A família agradece as orações, o carinho e o respeito de todos, e pede que sigam em intercessão para uma recuperação plena e tranquila.”