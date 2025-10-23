23/10/2025
Maiara brinca com Leo Dias sobre proximidade com Matheus Vargas: “Só sabe de Zé e Virginia pra frente”

Escrito por Portal Leo Dias
No show da dupla Maiara e Maraisa, realizado na última quarta-feira (22/10) em Santa Bárbara de Goiás, Maiara brincou com o jornalista Leo Dias sobre sua proximidade com Matheus Vargas. Ao comentar com o público, ela afirmou que “ele só sabe do Zé Felipe e da Virginia pra frente”, insinuando que o suposto “rolo” com Matheus é antigo, e arrancou risadas da plateia.

“É que o Leo Dias não sabe. Se eu fosse contar as histórias antigas… Ele só sabe do Zé Felipe e da Virginia pra frente”, brincou a cantora ao conversar com a plateia do show.

Veja as fotos

Reprodução Portal LeoDias/ LeoDias TV
Reprodução Portal LeoDias/ LeoDias TV
Reprodução / Instagram @maiara
A cantora MaiaraReprodução / Instagram @maiara
Reprodução/Instagram
Leo Dias estava na plateia da atração do Grupo Bandeirantes.Reprodução/Instagram
Reprodução / Instagram @maiara
A cantora MaiaraReprodução / Instagram @maiara
Foto/Instagram
Maiara e Matheus VargasFoto/Instagram

Na mesma apresentação, Maiara arrancou risadas e deixou o público eufórico ao comentar o clima entre ela e o cantor Matheus Vargas, filho de Leonardo.

A irmã de Maraisa ainda perguntou aos fãs se eles “aprovavam” o romance com um dos irmãos de Zé Felipe. A intenção rapidamente viralizou nas redes sociais.

Em um vídeo obtido com exclusividade pelo portal LeoDias, os dois surgiram cantando e dançando agarradinhos, o que levantou rumores de um possível romance. Nas imagens Matheus ainda dispara: “Eita, que assim eu apaixono.”

