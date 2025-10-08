maiara-confessa-que-fazia-sexo-com-a-luz-apagada-por-vergonha-do-corpo:-“me-cobria”

A vida íntima também foi pauta da entrevista do titular deste portal, Leo Dias, com a dupla sertaneja Maiara & Maraisa. Depois de perder 23 kg, Maiara falou com sinceridade sobre o período em que enfrentou inseguranças em relação ao próprio corpo e à aparência. A cantora revelou que, por muito tempo, evitava se expor e até fazia sexo de luz apagada, por vergonha de si mesma. “Naquela época, menino, eu me cobria, de coberta. E na hora de tirar a roupa, eu já entrava debaixo do lençol. Mas eu busquei a minha melhor versão”, contou.

Ao abrir o coração sobre a época delicada de sua vida, marcada por inseguranças com o próprio corpo e baixa autoestima, a cantora contou que o processo de transformação veio acompanhado de autoconhecimento e cuidados com a saúde mental e física. A mudança não foi apenas estética, mas emocional. “É positivar a sua mente”, disse.

Maiara & Maraisa durante entrevista ao titular deste portal, Leo Dias Reprodução: Portal LeoDias/LeoDias TV Look Maiara e Maraisa por Luiz Plinio Reprodução: Instagram/Luiz Plinio Maiara posando para ensaio fotográfico em meio a natureza Divulgação Look Maiara e Maraisa por Luiz Plinio Reprodução: Instagram/Luiz Plinio Maiara & Maraisa na apresentação Foto: Leo Franco/AgNews

A irmã e parceira de palco, Maraisa, também participou da conversa e revelou que o comportamento era tão automático que se manteve por hábito, mesmo depois da fase mais difícil. “Eu chego e ela toma banho de luz apagada. Sabe por quê? Porque era na época que ela tava gordinha. E ela faz isso ainda hoje, só que hoje ela gosta de se olhar. É o costume. Ela fala: ‘Caramba, de novo essa luz apagada!’. Chego pra conversar alguma coisa com ela, e eu sei que é por causa disso”, comentou.

Entre risadas e reflexões, as irmãs também falaram sobre vaidade e o empoderamento feminino. Maiara admitiu que voltou a gostar de se olhar no espelho e até se diverte com o próprio corpo. “Eu gosto de mostrar! Eu treino meus agachamentos antes de ir pro show e aí que fica bonito mesmo”, brincou ela.

A conversa, marcada por sinceridade e humor, expôs um lado vulnerável da artista, que encontrou na aceitação e na autocelebração uma nova forma de enxergar a si mesma, inspirando muitas mulheres que vivem dilemas semelhantes como refletido por Leo Dias. “É questão de lidar”, concluiu Maraisa.