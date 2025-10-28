Maiara e Maraisa abrem o coração sobre a vida amorosa e lançam desafio: “Homens corajosos”

28/10/2025
Assinada por Rafael Costa e com curadoria de Ana Carolina Zannin, a vitrine Identidade e Origem está à mostra
Escrito por Portal Leo Dias
A dupla sertaneja Maiara & Maraisa foi a grande atração da ExpoFest, realizada em Itacoatiara, no Amazonas, neste domingo (26/10). Em entrevista ao repórter Natan Balieiro, do portal LeoDias, as irmãs abriram o jogo sobre a atual fase da vida amorosa. Recentemente, Maraisa anunciou o fim do noivado com o empresário Fernando Mocó e Maiara foi flagrada em clima de romance com o cantor Matheus Vargas.

Maraisa comentou o fim do noivado de dois anos com o empresário Fernando Mocó e pontuou que a distância pode ter contribuído para o término, já que ela reside em São Paulo e ele no Tocantins. “Acho que também. A gente não pode tapar o sol com a peneira, mas acho que o nosso trabalho é um pouco difícil para a gente manter as logísticas”, disse ela.

Maiara defendeu o ponto de vista da irmã e opinou que a dinâmica do trabalho na música dificulta na questão de relacionamento. “Demanda muito grande de logística e para estar ali presente. A gente tem que estar na direção, cantando, compondo, interligado com tudo e infelizmente a pessoa que está ao nosso lado tem que acabar sendo com um grau de expansão muito alto para entender o movimento que a gente vive da construção de um legado”, avaliou a artista.

“É um trabalho que a gente foca muito e se coloca muito presente porque sabe da responsabilidade. As pessoas que estão com a gente infelizmente as vezes passam por incompatibilidade de agenda. Isso gera uma dificuldade”, acrescentou Maiara. “Deus sabe de todas as coisas!”, completou Maraisa.

Maiara, que recentemente foi flagrada em clima de romance com Matheus Vargas – filho de Leonardo, afirmou que segue sem um relacionamento. “Eu estou solteira! Não queria estar solteira, queria estar namorando. Mas estou”, declarou ela.

A cantora ainda abriu a possibilidade para pretendentes. “Estou esperando um pedido. Se tiver algum corajoso, um homem ponta firme que queira me pedir em namoro”, brincou ela. “Um, não. Agora são dois corajosos. Dois corajosos contra duas corajosas”, ressaltou Maraisa.

