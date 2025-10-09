09/10/2025
Maiara e Maraisa celebram compra de avião particular: “10 anos criando coragem”

Maiara e Maraisa concederam uma entrevista ao portal LeoDias, representado pelo próprio titular, e contaram com exclusividade uma grande conquista: a compra de um jatinho. As cantoras celebraram a aquisição de luxo e afirmaram que o investimento era um sonho antigo, adiado por 10 anos.

“Chegou o avião. Um desbloqueio da vida”, contou Maiara. “Você não lembra a gente lá em Portugal sonhando com isso”, recordou ela sobre o desejo antigo de ter a própria aeronave.

Reprodução/LeoDias TV
Maiara e Maraisa celebram compra de aviãoReprodução/LeoDias TV
Reprodução Instagram Luiz Plinio
Look Maiara e Maraisa por Luiz PlinioReprodução Instagram Luiz Plinio
Reprodução portal LeoDias/ montagem
Maiara e MaraisaReprodução portal LeoDias/ montagem
Foto: Igor Melo/gshow
Maiara & MaraisaFoto: Igor Melo/gshow
Reprodução/LeoDias TV
Maiara e Maraisa celebram compra de aviãoReprodução/LeoDias TV

As irmãs explicaram que, antes, alugavam um jatinho para os compromissos profissionais. “Graças a Deus, a gente alugava com uma empresa muito competente. Estamos há 10 anos com a mesma empresa e sempre nos entregaram em casa”, pontuaram.

“Mas é melhor quando você está no seu”, ressaltou Maiara, que ainda revelou que a aquisição aconteceu há três ou quatro meses. “São 10 anos criando coragem para comprar. Mas já pagamos uns 20 [anos] para trás”, acrescentou ela.

Por fim, a irmã de Maraisa destacou a felicidade com a nova conquista da dupla. “Eu vim falar para você [Leo Dias] porque a gente já conversou tanto que eu queria isso… Então tive que te contar, por ser um desbloqueio. Esse era um sonho meu”, concluiu a famosa.

