Maiara e Maraisa explicam términos frequentes: “Caçando nossos felizes para sempre”

A dupla Maiara & Maraisa foi a atração principal do evento em comemoração aos 50 anos da Band FM, realizado na sede do Grupo Bandeirantes, em São Paulo, nesta quinta-feira (7/10). Entre hits e sofrências, as cantoras abordaram um tema delicado: os relacionamentos que não dão certo. E teve até recado para Leo Dias, que acompanhou a apresentação direto do auditório.

O assunto veio à tona quando Kaká Meyer, uma das apresentadoras da atração, as questionou sobre a frequência com que terminam e reatam seus casamentos. Maraisa, que mantém relação entre idas e vindas com Fernando Mocó desde 2023, fez uma ressalva bem-humorada: “Olha… vou te corrigir: a gente nunca casou“.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Maiara e Maraisa e Luiz Plinio Reprodução Instagram Luiz Plinio Maiara e Maraisa Reprodução portal LeoDias/ montagem Primeiro look de Luiz Plinio para as irmãs Reprodução Instagram Luiz Plinio Look Maiara e Maraisa por Luiz Plinio Reprodução Instagram Luiz Plinio A cantora Maiara Reprodução / Instagram @maiara Voltar

Próximo

A locutora Thais Lima, mais conhecida como Tatá Locutora, aproveitou a deixa para citar o titular deste portal: “Mas também, quando vocês casarem, o Leo Dias vai subir pelas paredes, hein, gente?”. A cantora acrescentou: “Vai! E ele é padrinho. Eu vou casar e ele vai ser o padrinho”.

Leo, que acompanhava o programa no local, apareceu na plateia aos risos. Já Maiara, que atualmente namora com Matheus Gabriel, discordou: “Isso não existe não. É só na sua cabeça mesmo. Você que enxerga isso. Tem o trecho de música nossa que diz ‘a gente só está caçando nossos felizes para sempre’…”.

Essa é a terceira vez que Maiara e Matheus engatam um compromisso. Em junho de 2023, eles iniciaram uma relacionamento que durou apenas quatro meses. Em 2024, ensaiaram uma reaproximação, mas que também não deu certo. No final daquele ano, ela chegou a assumir o namoro com o empresário Mohamed Nassar, mas terminaram em fevereiro de 2025.