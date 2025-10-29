Maiara e Maraisa gravam música inédita com protagonista de “Coração Acelerado”

A nova novela das sete da Globo vai unir dois universos que o público brasileiro ama: o sertanejo e a teledramaturgia. “Coração Acelerado”, prevista para estrear em janeiro no lugar de “Dona de Mim”, terá uma participação especial de Maiara e Maraisa, que gravaram uma música inédita com o protagonista João Raul, vivido por Filipe Bragança.

A faixa, batizada de “Fora do Compasso”, já está disponível nas plataformas digitais e faz parte da trilha original da trama. A canção foi composta e gravada especialmente para a novela, e ganhará uma cena real no palco: o trio se apresentará junto durante um show das cantoras em Crixás (GO), nesta quarta-feira (29), misturando ficção e realidade.

Durante o evento, o personagem João Raul também cantará “Queria Ser o Batom”, outra música inédita que fará parte do repertório do cantor sertanejo que ele interpreta na trama.

Filipe Bragança celebrou a parceria com entusiasmo: “Foi uma experiência inesquecível. Não é todo dia que se grava com a maior dupla sertaneja do Brasil. Elas são gentis, autênticas e divertidas, e a música traduz perfeitamente a essência da novela”.

Maiara e Maraisa abraçaram a proposta com entusiasmo e, além de participar da gravação da faixa, produziram com João Raul um videoclipe oficial durante o processo de gravação, realizado em Goiânia, que será lançado nos próximos dias. O resultado é uma produção potente que mescla música, dramaturgia e o carisma de artistas que já conquistaram o Brasil fora e dentro da trama de ‘Coração Acelerado’, criando uma experiência única para os apaixonados por novela e música sertaneja.

“Coração Acelerado” é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araujo e produção de Bruna Ferreira. A novela, que mergulha no universo sertanejo, promete ritmo, emoção e muitos duetos de sucesso — dentro e fora dos palcos.