Maiara e Maraisa se emocionam ao falar da música na voz de Marília Mendonça: “Incrível”

Recentemente, foi lançada a música “Segundo amor da sua vida”, de Marília Mendonça. As melhores amigas da cantora, Maiara e Maraisa, elogiaram a faixa e contaram o que sentiram ao ouvir a voz da artista, que morreu em 2021 em um acidente aéreo. As artistas conversaram com Natan Balieiro, repórter do portal LeoDias, durante a 4ª ExpoFest Itacoatiara, no Amazonas, no último domingo (26/10).

Maiara respondeu sobre sua experiência ao ouvir a canção: “Já, demais, eu conhecia essa música há muito tempo, essa música, se não me engano, foi regravada pela Rayane e Rafaela, essa música já existia há muito tempo, mas é uma música maravilhosa, perfeita, e que eles fizeram agora na voz original da Marília, aquela voz não é IA [Inteligência Artificial].”

Maraisa tamém refletiu sobre as emoções que a música trouxe: “Foi muito incrível. Eu ainda ouço a voz da Marília como se ela tivesse viva. Não vou falar que não bate uma coisa diferente, porque vim de um gap muito grande de não lançando nada, mas todas as vezes que a gente ouve é o mesmo sentimento”, afirmou

Maiara comentou que, quando ela e a irmã estão compondo suas músicas, conseguem identificar aquelas que a rainha da sofrência “ia amar”. “Nos projetos, a gente sempre faz referência: ‘isso aqui é Patroa, essa aqui é a cara da Marília’. Se a gente não gravar, certeza que a Marília ia gravar. É uma conversa muito presente”, finalizou Maraisa.